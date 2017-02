RETRAITÉS DES BEACHCOMBER HOTELS : Pour une meilleure considération 

Plusieurs retraités des hôtels Beachcomber évoquent un manque de considération de la part de la direction. Représentés par le président de leur association, Marco Alphonse, ils ont animé un point de presse, jeudi, à la mi-journée, au centre Marie Reine de la Paix.

D’emblée, ils se disent être les oubliés de la nouvelle direction de Beachcomber. Les privilèges qui leur étaient offerts ont été supprimés sans qu’aucune raison ne leur soit présentée. “Nous souhaitons, par exemple, pouvoir bénéficier comme ceux toujours en poste du privilège de séjourner dans les différents hôtels Beachcomber à prix réduits pendant la basse saison”, dit Marco Alphonse. D’autres affirment qu’ils n’ont pu bénéficier de leur “travel benefit” et que leur pension a été réduite.

Ce qui est source d’inquiétude pour eux, disent les retraités, est l’augmentation graduelle de leur assurance médicale. “Soit nous payons l’augmentation, soit, si nous ne sommes pas contents, nous désertons. Mais cela n’est pas possible. À notre âge, l’assurance médicale est une obligation”, disent-ils. D’autres de renchérir: “Pourquoi les maladies telles que le cholestérol et le diabète ne sont-elles pas remboursées? Si cela se trouve, nous payons notre assurance mais au final, aucune maladie n’est converte!”, se plaignent-ils.

Ils disent nourrir un sentiment d’insécurité lorsque les actions du New Mauritius Fund sont vendues. “Nous nous sentirions rassurés si nous siégions dans le comité”, avouent-ils.

Enfin, déclare la vingtaine de membres de l’association des retraités, une meilleure ligne de communication est souhaitable avec les responsables de l’hôtel: “Nous n’avons jamais notre mot dans le Beachcomber News. Cela est-il réservé uniquement aux cadres ou aux anciens ayant occupé des postes de responsabilité? Une copie du magazine aurait, par ailleurs, pu nous être envoyée.” Car jusqu’ici, ils ont l’impression de ne plus être considérés alors qu’ils ont, disent-ils, leur part de contribution dans la réussite des établissements hôteliers du groupe Beachcomber.

Prochaine étape: les retraités comptent demander une rencontre avec les cadres de l’établissement pour évoquer leur griefs et formuler leurs revendications.