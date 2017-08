RÉTROSPECTIVE : L'art généreux de Serge Constantin

La biographie du peintre et scénographe Serge Constantin sort la semaine prochaine. La semaine suivante, la rétrospective qui lui est consacrée prendra place dans l'espace d'art nouvellement rénové du Plaza. Suivront ensuite une exposition sur ses estampes et sa maîtrise de la gravure à l'IFM, puis une autre sur le thème de la ville dans son art, à l'Institut d'art contemporain de l'océan Indien, à Port-Louis. Des ateliers, des modules pédagogiques, une conférence et même un timbre permettront de célébrer comme il se doit un des monuments de la peinture mauricienne et les 100 ans qu'il aurait eus s'il n'avait pas disparu en 1998. Un volet essentiel de l'histoire de l'art mauricien est en passe de se dévoiler au plus grand nombre.

Le critique d'art français Philippe Piguet a accepté d'assurer le commissariat de l'exposition rétrospective sur Serge Constantin, qui s'ouvre le 18 août au Plaza, ainsi que de celle sur les estampes qui se tiendra à l'Institut français de Maurice (IFM) à partir du 24 août. Les innombrables peintures, aquarelles, esquisses, dessins et autres maquettes de décors ont été inventoriés et classés par Rachel et David Constantin. Non sans lire la biographie détaillée de Bernard Lehembre sur manuscrit, le commissaire a pu toutes les regarder au cours de ses séjours mauriciens, pour en extraire une première sélection de 450 pièces. Celle-ci a ensuite été ramenée à près de 200, qui vont prendre place sur les murs de l'espace d'art du Plaza ainsi qu'à la galerie de l'IFM.

Lorsque nous l'interrogeons sur les appartenances artistiques auxquels il rattache les travaux de Constantin, Philippe Piguet décrit « une œuvre moderniste au sens où elle a absorbé avec intelligence et sensibilité les courants dominants du XXe siècle sans s'affilier à l'un ou l'autre, parce que Serge Constantin était un esprit libre et indépendant ». Il a été particulièrement frappé chez lui par « une permanente capacité à l'émerveillement face au spectacle du monde et une attention à l'autre d'une grande qualité, quand bien même la figure humaine n'est pas très présente dans son œuvre ». Pour ces expositions, le commissaire souhaite notamment souligner « la richesse plastique d'une œuvre qui en appelle à des supports variés, sa passion du théâtre, sa vision poétique de la nature et la dimension humaniste dans le moindre sujet auquel il prête attention ».

Malcolm de Chazal disait de Constantin qu'il apportait de la joie, de la vie dans ses peintures, qu'il savait faire danser les théières, les souliers, les fleurs… David Constantin, le fils de Serge, peintre lui aussi et cinéaste, retient les qualités de discrétion chez son père : « (...) tourné tout le temps vers son art, jamais dans la démonstration. Montrer ce qu'il faisait était secondaire. Un homme qui avait à cœur de transmettre son savoir. » Un de ses plus fervents admirateurs, Jocelyn Thomasse, perpétue toujours aujourd'hui la tradition du Groupe du Samedi, retrouvant quelques confrères peintres, très souvent à Port-Louis, installant chaises pliantes et chevalets sur un coin de trottoir pour peindre et dessiner la ville en mouvement et en mutation. « Constantin aimait être caché, révèle-t-il dans une vidéo. Il ne venait jamais sur scène. Il aimait regarder derrière le rideau… »

Le trésor caché

La scénographie, la conception et le montage de décors au Théâtre du Plaza ont représenté 50 ans de sa vie, au cours desquels il a ajouté, par sa touche, à la magie du spectacle. Outre ses maquettes, 50 carnets de scène ont permis de documenter ce volet de sa riche carrière artistique. Les artistes qui le connaissent évoquent aussi chez lui « un contact intime avec la nature, beaucoup de patience et beaucoup d'amour ». Ce lien a notamment été nourri par son environnement à Belle-Étoile, où sa maison était jadis entourée de champs, de fleurs et d'arbres, qu'il observait longuement. Située au bout d'une petite route, elle est maintenant entourée d'autres bâtiments, mais son jardin préserve encore une petite oasis bucolique.

Serge Constantin, le locataire du Plaza est le titre de la biographie que propose Bernard Lehembre sur quelque 320 pages. Édité par l'Association des amis de Serge Constantin, ce texte sera lancé mercredi prochain à Maurice. « Lorsque Rachel et David m'ont contacté, nous explique l'auteur, j'avais déjà amassé beaucoup de documents sur lui pour un autre projet de livre sur l'histoire de l'art à Maurice. Je suis revenu notamment pour découvrir son travail de décorateur. Et dans ce capharnaüm célèbre et fameux, je suis tombé sur une malle métallique qui contenait une cinquantaine de cahiers du journal intime, qu'il a tenus de 1947 à 1998 ! On ignorait l'existence de ce trésor, que j'ai entièrement décrypté et transcrit. Il est particulièrement régulier de 47 à 60. Bien sûr, je ne révèle pas les aspects personnels et intimes de sa vie familiale, mais ces carnets permettent par exemple de savoir avec quels artistes il a travaillé quand il est parti à Londres grâce à une bourse, et ils confirment pour moi l'idée qu'il a travaillé dans la lignée de l'École de Paris avec, en plus, l'esprit du Bauhaus. Pour lui, un artiste était un artisan et un artisan, un artiste. Comme les bâtisseurs anonymes de cathédrales, il pratiquait son art dans la discrétion, presque l'effacement. »

Bernard Lehembre nous raconte que le peintre était particulièrement démoralisé lorsqu'il est rentré d'Angleterre, souffrant d'un grand isolement culturel, qui l'a alors poussé dans les années 60 à se lier à d'autres grandes figures de la vie artistique, telles Malcolm de Chazal, Siegfried Samer, Hervé Masson et d'autres. Ces artistes échangeaient alors beaucoup, se fréquentaient et partageaient de longs moments ensembles.

Bernard Lehembre nous raconte notamment qu'outre son long séjour à la London School of Arts and Crafts, cet homme très fervent a ensuite fait deux grands voyages dans sa vie, l'un à Rome et l'autre à Jérusalem. On apprendra encore dans ce livre qu'il a eu une enfance malheureuse, qu'il a été en poste dans un cabinet d'architectes où il a sans doute affiné sa maîtrise dans la confection de maquettes. Après avoir été soldat à la Pointe du Diable pendant deux ans, il postulera auprès d'un certain André Decotter, futur responsable de la galerie Max Boullé, qui était en charge à cette époque du reclassement des appelés. Deux ans plus tard, le secrétaire de la ville lui propose la décoration de théâtre au Plaza !

Continuer de transmettre

Après la biographie, l'exposition du Plaza et celle de l'IFM, l'Institute of Contemporary Art of Indian Ocean (ICAIO) recevra une exposition sur “Constantin dans la ville”. Un timbre devrait également être émis dans le cadre de ce centenaire. Les enfants du peintre inscrivent toutes ces activités, dans le monde d'aujourd'hui, souhaitant démontrer à quel point il était avant-gardiste, qu'il avait l'esprit ouvert et que son art reste d'actualité. À sa passion pour l'art, il faut ajouter son insatiable souci de transmission, qui fait qu'il a enseigné la peinture et le dessin à de nombreux amateurs, qui sont pour certains devenus artistes à part entière, reconnaissants d'avoir pu éduquer leur regard à ses côtés.

Dans cet esprit de dissémination fertile, les organisateurs ont tenu à développer un volet pédagogique autour des expositions proposées. Des dispositions ont été prises avec le ministère de l'Éducation pour que des visites scolaires soient possibles du mardi au vendredi. « Nous espérons vraiment avoir les enfants. Tous les établissements scolaires sont invités, qu'ils soient du primaire ou du secondaire », précise Rachel Constantin. Un module pédagogique pour les petits de 4 à 6 ans leur apprendra à repérer des détails de certains tableaux au moyen de cartes plastifiées. Les 7 à 10 ans pourront quant à eux participer à un quiz, qui permet de découvrir ce que sont un arrière-plan, une réserve, une estampe, ou encore de reconnaître les thèmes des tableaux et les techniques employées.

Les week-ends, tout au long de l'exposition et jusqu'en octobre, des ateliers seront proposés par des artistes mauriciens tels Evan Sohun et Vaco Baissac, à tous ceux que cela tenterait. Car au-delà des expositions et de la biographie qui permettent de célébrer ce centenaire, l'objectif ultime des enfants de Serge Constantin est de créer une “Maison de la peinture mauricienne” qui s'inspirera de la vie du peintre pour transmettre une pratique et une connaissance qui font le sel de la vie.



L'unique permanent du Plaza

Le maire de Beau-Bassin/Rose-Hill, Ken Fong Suk Koon, nous rappelle que la galerie du Plaza est prête depuis son inauguration, en janvier, et il est le premier à se réjouir que la famille Constantin ait proposé cette exposition. « Serge Constantin a beaucoup donné à la mairie et à la ville de Beau-Bassin/Rose-Hill. Voilà pourquoi nous sommes très heureux de mettre cette salle à disposition de ses enfants pour cette rétrospective. » Ceux qui le côtoyaient connaissaient chez Serge Constantin la générosité et le total désintéressement. Il donnait assurément sans compter.

Aussi est-il particulièrement encourageant pour la vie culturelle que cette rétrospective prenne place entre les murs qu'il a habités et lui accorde ainsi la reconnaissance qu'il mérite. Les anciens bureaux administratifs qui étaient installés dans l'aile gauche du Plaza ont, dans la nouvelle configuration, laissé place à ce grand espace d'exposition, qui accueille une centaine d'œuvres de Serge Constantin, les plus importantes, celles qui permettent de se rendre compte de son talent à son apogée, de la diversité de ses travaux et de son parcours créatif. Cet espace d'art a été conçu de sorte à recevoir également des conférences. Un catalogue et une biographie sont édités à cette occasion.