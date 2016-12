RÉTROSPECTIVE POLITIQUE : Une inquiétante année 2016

Au-delà des scandales, mensonges et arrogances auxquels nous sommes habitués depuis des années, 2016 aura été ponctuée d’évènements qui ont sensiblement dépassé le palmarès traditionnel des violations de la confiance populaire par divers gouvernements. 2016 s’est caractérisée par des actes ayant secoué les fondements mêmes de notre système politique, dont la démocratie, la liberté et les valeurs universelles. De l’usurpation du pouvoir à la pression sur le judiciaire, de l’atteinte à l’indépendance des institutions consacrées par la Constitution à la banalisation de notre souveraineté, des actes et attitudes de ceux qui gouvernent nos vies n’ont pas manqué au chapitre des dérives. Décryptage.

Usurpation du pouvoir

Le limogeage du CEO d’Air Mauritius n’a pas été que simplement ce scandale dont on connaît tous de ce qu’il recèle du je-m’en-foutisme de ses auteurs et de ses effets que de tels excès peuvent avoir sur le moral d’une population. Il traduit quelque chose d’encore plus grave : l’usurpation par son entourage du pouvoir d’un Premier ministre à qui est confiée la responsabilité de prendre les décisions capitales pour notre compagnie d’aviation nationale. A son insu, il s’est vu enlever une prérogative, pire, il n’a pu retrouver ce pouvoir depuis. Car il n’a rien pu faire pour rétablir le titulaire à son poste malgré des critiques du public et du secteur privé. Sans équivoque.

Le judiciaire sous pression

S’il existe une institution qui a pu rester à l’abri des assauts des politiciens depuis l’indépendance, c’est bien le judiciaire. Symbole du dernier recours du citoyen contre l’arbitraire d’un gouvernement, une cour de justice et ses jugements ont toujours été respectés par la population. Ce respect est lui-même symbole du rapport qu’a un peuple au ‘rule of law’, la primauté du droit, l’état de droit. Ce n’est certes pas le même regard que porte le peuple sur les politiciens, temporaires locataires des trônes. Il n’y a pas de comparaison. Or, jamais dans l’histoire de Maurice n’a-t-on vu une cour de justice prise d’assaut par des politiciens et leur fan clubs lorsqu’il fallait rendre la sentence sur un de leur bande. Pire, le pays a eu droit à des commentaires venant des détenteurs de pouvoir, heureusement éphémère, qui en disent long sur ce qu’ils pensent de l’état de droit et de nos institutions. Leur définition de la justice relève d’une qui leur convient et qui obéit à leurs fantasmes. Année inquiétante au niveau de la séparation des pouvoirs.

La tyrannie des trois quarts

Le système de l’administration de justice n’a pas été épargné. L’arrestation arbitraire de l’homme de loi, la fouille des dossiers du client, pourtant protégés par le principe de confidentialité, et la tentative d’arrestation du DPP nous avaient été donnés comme avant-goût de ce qui allait nous tomber sur la tête en décembre. Une ultime mise à l’épreuve de nos capacités à subir des dérives. La population a pu se rendre compte de la méchanceté, la nuisance value, qui peut provenir de la tyrannie des trois quarts, de ceux qui n’ont jamais eu de mandat du peuple pour agir de la sorte. Il a été démontré comment le principe universel de la non-rétroactivité des lois peut être caché de la population. Pour 2016, ça allait être la dernière violation de la confiance que le peuple avait placée en eux. Heureusement que la manœuvre a été déjouée de justesse. Sinon, c’aurait été un chapitre sombre de l’histoire constitutionnelle du pays. Mais, même abandonnée, la tentative demeure un symbole. Une empreinte déshonorante.

Souveraineté et dignité

Autre inquiétude : au chapitre de la souveraineté du pays, le dossier Chagos. Gérée comme celui d’Heritage City, DTAT, les affaires BAI, Bramer, et demain peut-être Betamax, cette affaire nous restera en travers de la gorge longtemps encore. 2016 fut l’année du renouvellement du bail abusif d’une partie de notre territoire. On a raté l’objectif de rétablir le pays dans son droit, alors que depuis l’Indépendance on n’a pas cessé de vilipender ceux que l’on accuse d’avoir vendu les Chagos.

Dans presque le même registre, on notera que depuis deux ans, on ne sait véritablement s’il existe un ministre des Affaires étrangères à Maurice. Ou bien s’il en existe plusieurs. Sinon, il est difficile d’expliquer comment un gouvernement peut laisser un de ses représentants se vêtir d’un accoutrement d’un pays étranger lors de ses missions. Dangereuse atteinte à notre image de pays souverain, libre et digne lorsque l’on se laisse tenter par le jet privé d’un prince arabe, par une place sur une estrade à voir un défilé de chars ou encore être fier d’avoir quémandé auprès d’un Etat étranger en vue de financer un projet de folie. Inquiétante année pour ce qui est de notre dignité, en tant que peuple.

Préoccupantes leçons

et hommage

Si 2016 illustrait leur manière de faire de la politique autrement, on doit leur dire : non, merci pour votre bonté, comme on le dit communément. Déjà, on ne s’attendait pas à ce qu’ils fassent un miracle économique, c’était leur promesse. Mais qu’ils ne touchent pas à nos institutions, aux valeurs démocratiques qui se construisent difficilement, et qu’ils nous épargnent leurs traits troublants même si le peuple leur a accordé trop de pouvoir. S’ils continuent ainsi, ils vont finir par set the trend pour leurs successeurs au gouvernement, consacrant de fait, la politique de vengeance ; et la démarche rancunière du politique.

Rendons hommage aux politiciens et la presse libre qui ont sauvé le pays des griffes d’un pouvoir dont on ne pouvait en deviner la force. Sans eux, la société civile et d’autres engagés dans une lutte juste n’auront pu faire grand-chose pour notre pays dans ces moments rendus difficiles par la folie pouvoiriste d’une minorité. Au nom du peuple, des sains et des pas sains d’esprit, merci !