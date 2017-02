RÉUNION DU MPC HIER-TAUX DIRECTEUR : Conditions réunies pour le maintien à 4%

Le comité de politique monétaire (MPC) de la Banque de Maurice (BoM), réuni hier, a décidé à l’unanimité de maintenir le taux d’intérêt directeur à 4%. À la banque centrale, on affirme que les conditions macroéconomiques prévalant actuellement dans le pays plaident pour le statu quo.

Animant une conférence de presse hier après-midi, le gouverneur de la BoM, Ramesh Basant Roi, entouré de ses deux adjoints, Yandraduth Googoolye et Vikram Punchoo, a fait un tour d’horizon des principales observations faites par les membres du MPC lors de leur rencontre dans la matinée, notamment l’évolution de la situation économique internationale et locale ainsi que les changements au niveau monétaire depuis la dernière réunion du MPC fin 2016. Se référant aux anticipations des techniciens de la banque centrale, Ramesh Basant Roi a fait état d’une prévision d’un taux de croissance économique de 3,8% pour 2017 tout en précisant que c’est une estimation très « conservative » car il y a la possibilité qu’un taux supérieur à 3,8% soit atteint.

La direction de la BoM note une légère reprise des investissements, notamment dans le secteur public, une petite relance de la production manufacturière et un regain d’activités dans le secteur de la construction. Pour ce qui est de l’inflation, les autorités bancaires prévoient pour cette année un taux d’environ 2,5%. Dans le communiqué émis à l’issue de la réunion du MPC, la BoM fait ressortir que les conditions économiques tant au plan domestique qu’à l’étranger pourraient contribuer à l’inflation dans le court terme. Les techniciens de la banque centrale sont d’avis que la montée des prix des matières premières, en particulier des produits énergétiques, si elle persiste, pourrait provoquer une hausse de l’inflation à Maurice.

Pour ce qui est des comptes courants de la balance des paiements, le déficit pour 2017 devrait tourner autour de 4,2% du Produit intérieur brut (PIB), soit le même qu’en 2016. Cependant, a poursuivi Ramesh Basant Roi, la BoM a pris note d’une baisse des exportations alors que les importations devraient grimper avec l’acquisition de deux nouveaux gros-porteurs par Air Mauritius à la fin de l’année, même si le financement de ces appareils se fera à travers une opération de crédit-bail. La BoM, a ajouté le gouverneur, se réjouit de la stabilité du taux de change de la roupie, une situation qui reflète les fondamentaux de l’économie mauricienne. Toutefois, a-t-il indiqué, c’est l’excès de liquidités dans le circuit monétaire qui préoccupe les autorités. La BoM a eu à intervenir pour éponger un montant de Rs 59 milliards en l’espace de 18 mois et cela à un coût élevé estimé à Rs 1,4 milliard par an. « Il y a encore environ Rs 7 milliards à éponger. C’est conséquent », a laissé entendre Ramesh Basant Roi.

Selon le gouverneur, une baisse dans les crédits bancaires au secteur privé a été observée ces derniers mois mais, a-t-il commenté, cela ne veut nullement dire qu’il y a une contraction dans la performance économique du pays. La BoM a noté que bon nombre de grosses entreprises ont préféré avoir recours à des émissions d’obligations pour se refinancer et pour réduire leurs ardoises vis-à-vis des banques. « Nous n’avons pas les pouvoirs d'obtenir toutes les informations nécessaires des entreprises privées. Ce sont des renseignements importants. Nous verrons à l’avenir », a déclaré Ramesh Basant Roi. S’exprimant dans la même foulée sur les créances douteuses dans le secteur bancaire, il a indiqué que les “non-performing loans” représentent en moyenne 7% du portefeuille total de crédits, soit 8% pour les banques domestiques et 5% pour les banques offshore. « Le taux de 7% n’est pas mauvais mais il y a lieu de le réduire », a souligné le No 1 de la BoM.

La direction de la banque centrale affirme qu’il « n’y a pas de souci à se faire » concernant la stabilité de notre système financier. « Les banques sont très solides et ont surtout consolidé leurs assises ces deux dernières années. » Le pays dispose en outre d’environ USD 5 milliards de réserves, soit l’équivalent de quelque neuf mois d’importations.