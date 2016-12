POUR LE RÉVEILLON : Temps pluvieux dans le Sud-Ouest et sur le plateau central

Le réveillon du Nouvel An s’annonce pluvieux dans la région du Sud-Ouest et sur le plateau central, prévoient les services météorologiques, contactés ce matin. « On ne s’attend pas à de grosses pluies, mais il aura des développements nuageux et des pluies localisées. Les régions du Sud-Ouest, du Sud et du plateau central pourraient être bien arrosées dans la soirée de samedi », fait remarquer Ram Dharmea, des services météorologiques.

Le météorologue Ram Dharmea se dit satisfait que les prévisions faites dans le cadre du « summer 2016-2017 outlook » se soient confirmées jusqu’ici. Ce rapport avait prévu que la température serait normale avec des pointes légèrement supérieures à la normale durant la première partie de l’été. Un maximum de 35C° était attendu dans la région de Port-Louis et dans les zones côtières durant les mois d’été. Les pluies d’été, selon le rapport, seraient retardées, avec une pluviosité inférieure à la normale durant la première partie de l’été, se terminant en décembre, et près de la normale durant la deuxième partie, débutant en janvier. Toutefois, les conditions pourraient changer à partir de l’année prochaine. « During january to march 2017, atmospheric conditions will become conducive to the occurrence of extreme weather events such as torrential rains, flash floods, heat wave and violent thunderstorms », prévoient les services météorologiques. La météo s’attend à la formation de six à huit cyclones dans le sud de Diego Garcia, qui affecteraient ensuite la région du sud-ouest de l’océan Indien.

En attendant les grosses pluies, le niveau d’eau de nos réservoirs continue de baisser. Ainsi, au 26 décembre, le niveau s’établissait comme suit : Mare-aux-Vacoas (58%), La Nicolière (62,5%), Piton-du-Milieu (50,8%), La Ferme (38,9%), Mare-Longue (66,9%) et Midlands (51,8%). Le pays disposait au total 41,8 millions de mètres cubes d’eau, soit 54% de la capacité totale. La CWA a d’ailleurs annoncé un changement des horaires dans la distribution d’eau à travers l’île.

Par ailleurs, les services météorologiques ont publié un catalogue d’appellations pour la saison cyclonique 2016/17. Ces appellations seront utilisées dans la zone sud-ouest de l’océan Indien pour désigner les différentes perturbations météorologiques intervenant en saison cyclonique. Ainsi, la dépression tropicale s’appliquera pour les rafales de moins de 89 km/h, la tempête tropicale modérée pour des rafales de 89 à 124 km/h, la forte tempête tropicale pour les rafales 125 à 165 km/h, le cyclone tropical pour les rafales de 166 à 233 km/h, le cyclone tropical intense pour des rafales de 234 à 299 km/h, et le cyclone tropical très intense pour des rafales de 300 km/h et plus.

Les services météorologiques indiquent qu’en cas de cyclone, outre les bulletins annoncés sur les ondes radiophoniques, des pavillons rouges seront hissés sur les bâtiments des municipalités, des conseils de village, des postes de police et des postes de pêcheries ainsi que sur d’autres bâtiments publics en vue de signaler les alertes cycloniques. Ainsi, les avertissements de cyclone de classe I (1 pavillon rouge) seront émis 36 à 48 heures avant que Maurice ou Rodrigues ne soient affectées par des rafales de 120 km/h. L’avertissement de cyclone de classe II (2 pavillons rouges) sera émis à une heure susceptible de permettre au public de profiter de 12 heures de lueur du jour avant que les rafales n’atteignent les 120 km/h. L’avertissement de cyclone de classe III (3 pavillons rouges) sera émis dans la mesure du possible à une heure susceptible de permettre au public de profiter de six heures de lueur du jour avant que les rafales de 120 km/h ne soient ressenties. Et l’avertissement de cyclone de classe IV (3 pavillons rouges) sera émis lorsque des rafales de 120 km/h soufflent déjà dans plusieurs endroits avec persistance.

Il est conseillé au public de prendre les précautions nécessaires à l’annonce d’un cyclone, soit de consolider les maisons et de s’approvisionner en vivres et en eau. Pendant le cyclone, il est conseillé de rester à l’abri autant que possible pour éviter d’être blessé par des objets volants. De plus, il ne faut surtout pas toucher aux fils électriques rompus.