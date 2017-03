REVENDICATION : Les familles victimes de spoliation foncière en appellent au Premier ministre

Une vingtaine de représentants de familles, qui se battent pour récupérer leurs terres qu’elles estiment avoir été spoliées, réclament une rencontre avec le nouveau Premier ministre, Pravind Jugnauth. Menés par le trio Clency Harmon, Salim Muthy et Ronald Bégué, ces représentants ont exprimé l’espoir, lors d’une conférence de presse, mercredi, que Pravind Jugnauth aura une meilleure écoute de leur problème que l’ancien vice-PM, Xavier-Luc Duval. Selon eux, ce dernier, qui avait la responsabilité de gérer leur dossier sur la base des recommandations de la Commission Justice et Vérité, a quitté le gouvernement en n’ayant pas fait avancer leur cause.

Clency Harmon a déploré que XLD se soit contenté de mettre sur pied une commission de médiation qu’avait dirigée M. Mandary, mais “rien de bon n’en est ressorti et les familles dépossédées, dont les cas ont été identifiés par la Commission Justice et Vérité, sont toujours dans le noir complet et voient chaque jour les héritages que leur ont laissés leurs ancêtres être morcelés quand ils ne sont pas revendus au gouvernement par de gros barons qui les ont accaparés pour de gros projets de développement.”

Clency Harmon s’est fait fort de rappeler au PM qu’à la page 44 de son manifeste électoral, son alliance gouvernementale “a pris l’engagement de considérer le problème de la dépossession des terres” et qu’il a donc “le devoir d’honorer la parole donnée.”

“Nous voulons faire clairement comprendre que nous ne demandons pas au gouvernement de nous donner des terres de l’État sous une forme de compensation quelconque. Nous ne demandons pas, non plus, de l’argent. Tout ce ce nous voulons c’est au moins que le gouvernement crée un Tribunal terrier (un Land Court) comme recommandé par la Commission Justice et Vérité depuis 2011 et dont la tâche spécifique sera de trancher dans les procès et les conflits de propriété foncière. Les gouvernements successifs ont toujours pris la chose à la légère. Or, il y a des milliers de cas qui ont trait à des revendications de terres, de problème de succession, de problèmes entre voisins pour empiètement sur les balisages qui traînent en justice depuis des années. Les plaignants ont le temps de trépasser ou vivotent dans la misère pendant que ceux qui les ont lésés profitent pleinement de biens mal acquis. Par contre, il existe bien dans notre système de justice d’autres divisions à la Cour suprême qui diligentent des affaires familiales, commerciales, des cas de faillites ou font de la médiation. Quel est donc le problème pour un Tribunal terrier?”, se demande Clency Harmon.

Lui-même un plaignant dont le cas est en Cour depuis 2006, Clency Harmon dit souhaiter que “le gouvernement mette dans le dossier de la dépossession des terres à Maurice la même détermination qu’il montre pour récupérer nos îles des Chagos des Anglais.” Et d’ajouter: “C’est bien que Maurice revendique les Chagos et nous sommes tous derrière ce combat. En ce qui concerne ceux dont les biens ont été spoliés par de riches Mauriciens ou par des gens sans scrupules, ils ne sont pas en train d’exiger que le gouvernement mène la bataille pour eux. Ils veulent eux-mêmes se battre pour leur droit et ne veulent simplement que d’un petit coup de main de la part du gouvernement à travers la mise sur pied de ce Tribunal terrier présidé par un juge en fonction, assisté d’un notaire, d’un arpenteur et de chercheurs dévoués à leurs obligations.”

De son côté, le travailleur social Salim Muthy, qui vient de se joindre à la lutte, affirme que depuis plus de dix ans, le rapport de la Commission présidée par le magistrat Laulloo sur la prescription des terres dort dans les tiroirs. Selon ses renseignements, le rapport contiendrait de “bonnes recommandations afin de mettre fin à des pratiques illégales de gros accapareurs au détriment d’innoncentes victimes.” Il faut, selon Salim Muthy, “que le gouvernement rende public ce rapport Laulloo. Un gouvernement a le devoir de protéger les plus faibles contre les agissements de gros requins.” Et toujours selon Salim Muthy, “dans le cas des familles dépossédées dont les revendications ont été authentifiées par la Commission Justice et Vérité, le gouvernement ne saurait envisager que de mettre en route un Musée de l’Esclavage et, ensuite, de s’en laver les mains. Il a aussi le devoir de veiller à ce que des terres volées soient retournées à leurs véritables propriètaires.”

Pour le moment, souligne Clency Harmon, “les familles dépossédées vont faire appel à la bonne volonté du Premier ministre. Mais si la démarche n’aboutit pas, l’option de recourir à une grève de la faim pour amener les autorités à prendre les mesures souhaitées n’est pas à écarter.”