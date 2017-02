REVUE ESPRIT—JANVIER 2017: Accomplir l’inachevé...

La revue mensuelle Esprit a consacré pour son premier numéro de l’année 2017 tout un dossier à la thématique du prophétisme. La revue a comme sous-titre « Comprendre le monde qui vient » pour ce nouveau départ. Le titre du dossier lui-même est « Où sont les prophètes ? ». Un numéro à lire absolument par tout observateur de la société et du monde contemporain. La publication aborde la traditionnelle question du vrai et faux prophète aussi bien que les prophéties bibliques. Mais elle ne se cantonne pas à un registre religieux. On y retrouve neuf articles de fond sur les mutations en Europe et le décentrement du regard de leurs auteurs offre des perspectives neuves pour voir le monde, nous poussant à une réflexion plus large, politique, historique et philosophique. Comme analyse, je ne m’attarderai que sur trois textes dans la publication. Je m’appesantirai beaucoup plus sur ce que j’appelle le ‘prophète séculier’ qu’on y trouve dans certains articles. D’emblée, on peut dire que la revue est restée fidèle à sa mission de faire vivre un espace public intellectuel et dont la réputation dépasse les frontières de l’Europe depuis plus de 80 ans.

« L’esprit », force motrice

Fondée en 1932 par Emmanuel Mounier (1905-1950), philosophe catholique de gauche, la revue est ancrée à gauche, mais garde son indépendance. On parle déjà à l’époque d’une « Nouvelle Gauche ». Emmanuel Mounier est à l’origine du courant « personnaliste », qui est un humanisme fondé sur la personne qui est menacée par le capitalisme, l’individualisme et le matérialisme. Il propose alors « l’esprit » comme seule force dans la vie. C’est-à-dire le travail de l’intelligence et l’ouverture au spirituel comme forces motrices, d’où le titre de la revue Esprit. Ainsi, la revue prit position contre la guerre d’Algérie et les totalitarismes dans le monde. Elle est devenue aujourd’hui un carrefour intellectuel qui se donne comme mission de « redessiner un paysage global alors que chacun a tendance à s’enfermer dans sa profession, sa spécialisation », confiait Marc Olivier Padis, le directeur de la rédaction (2013-2016) au journal La Croix lors des célébrations des 80 ans de la revue. Cette posture intellectuelle a beaucoup de points communs avec les penseurs de la théorie critique de l’École de Frankfort. Cette dernière conçoit l’approche des problématiques de sociétés dans un champ interdisciplinaire. Ainsi, même si elle est rattachée à la sociologie, l’école déborde sur d’autres disciplines telles que l’analyse littéraire, la psychologie ou la psychanalyse, la photographie, la musicologie et d’autres domaines. C’est cette diversité d’approches que nous retrouvons dans le numéro 431 de janvier 2017.

Trump et Fillon

Le texte ayant pour titre ‘Le retour de l’homme blanc ?’, placé sous la rubrique ‘À Plusieurs Voix’ (pp.12-37) suscite notre curiosité. Sous la plume du philosophe français Michaël Foessel, cet article fait observer des points communs dans les victoires électorales de Francois Fillon en France et Donald Trump aux États-Unis. Le vote de Fillon semble être celui de la bourgeoisie aisée de province et celui pour Trump a été majoritairement masculin. Donc, le vote en leur faveur a eu des motifs culturels. Dans l’Éditorial on explique que « les hommes blancs ne sanglotent plus, ils se révoltent contre une modernité qui ne cesse de les déposséder de leur virilité au profit des femmes, des minorités, des Noirs, des homosexuels, des immigrés, des migrants » (p.7). Mais plus loin en concluant son article, Michaël Foessel cite l’autre philosophe français Gilles Deleuze (1925-1995) qui critiquait le terme « homme blanc » parce qu’il ne correspond à aucun individu en particulier. Pour Deleuze « la majorité », ce n’est personne, les « minorités », c’est tout le monde. C’est dans cette optique que les articles qui suivent dans le dossier « Où sont les prophètes ? » ont toute leur pertinence.

Le prophète séculier

Dans l’Éditorial, on définit le prophète séculier comme celui qui « ouvre le temps, il annonce le futur, non à la façon d’un devin ou d’un logiciel prédictif, mais en disant l’espoir ». Dans le texte Comment rouvrir les futurs ?, entretien avec l’historien François Hartog, Directeur des Hautes études en sciences sociales à Paris, on y trouve toute la question du présent, du passé et du futur. L’historien pense que les politiques n’ont plus de vision non parce qu’ils n’en ont pas, mais que le futur ne les éclaire plus. Il qualifie cette situation de « régime présentiste ». C’est un régime qui valorise l’immédiat. Le présent est devenu l’horizon sans futur. C’est un régime où les hommes et les femmes politiques sont dans la gouvernance, la communication et la réaction (tweets et facebook, par exemple). Quant aux réformes, nous dit Hartog, « l’un des grands slogans du XIXe siècle », elles sont devenues synonymes d’ajustement, d’adaptation et parfois « si bien qu’une réforme en appelle une autre, parfois avant même que la précédente n’ait été appliquée. » (p.47) Et François Hartog déclare : « Depuis que je fréquente L’Éducation nationale, j’ai toujours entendu le mot « réforme » (p.47). Pour cela il faut qu’on sorte du présentisme.

Le passé : un futur inaccompli

Comment donc rouvrir les futurs ? Le verbe « rouvrir » est un oxymore. Comment peut-on rouvrir le futur car il n’est pas encore arrivé ? L’historien Hartog est d’avis que quand la lumière vient de l’avenir l’humanité progresse. Mais cela ne veut nullement dire qu’il faut faire abstraction du passé. Tout comme le philosophe Paul Ricoeur (1913-2005) il pense qu’on rouvre l’avenir en partant du passé. « Le passé n’est justement pas (que) le passé, c’est le futur inaccompli du passé qui nourrit le futur et qui, reliant passé et futur, peut permettre une transmission effective et une action significative » (p.51). La lecture des autres articles nous permet de comprendre la portée de cette réflexion sur le passé et le futur pour tout acte que nous posons dans la vie.

Et alors ?

Le prophète est un contestataire du présent. Il dérange l’ordre établi. Il est un homme libre enraciné en Dieu (s’il est croyant) et en humanité. Il est un engendreur de l’humanité future. Mais il puise sa source dans l’accomplissement du passé. Ce n’est pas la même chose que de s’enfermer dans son passé. Ici c’est une manière, parmi d’autres, d’éclairer le moment présent et d’appréhender l’avenir.

Sources

La mission de la revue Esprit. www.esprit.presse.fr

La revue esprit, quatre-vingts ans d’engagement, www.la-croix.com

La revue Esprit peut être consultée à l'IFM.