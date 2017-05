REZISTANS EK ALTERNATIV : “Un ad hoc levy pour rembourser les victimes du SCBG”

Le flou persiste. Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, le Parti éco-socialiste Rezistans ek Alternativ (ReA) a soulevé plusieurs interrogations sur le “complot Agaléga”, le sort des étudiants et le rapport NMH qui n’a pas encore été rendu public.

Ashok Subron, membre de ReA, est revenu sur l’affaire BAI et sur “le rôle néo-colonial de l’Inde dans notre région.” Rezistans ek alternativ s’interroge sur les moyens évoqués par Pravind Jugnauth pour rembourser les souscripteurs du Bramer Asset Management et du SCBG. “L’État va-t-il honorer ses promesses?”

Il propose la mise en place d’un “ad hoc levy” applicable à toute entreprise du système financier et du pays mais aussi et surtout à tous les partis politiques qui ont été financés par l’ex-BAI. “La somme recueillie servira à payer en partie les détenteurs du SCBG”, dit-il. Dans cette même lignée, ReA a souligné l’inaptitude du gouvernement à mettre en place un compensation fund, comme stipulé dans la section 88 de l’Insurance Act. “Avec le ad hoc levy, les fonds recueillis iront dans ce compensation fund.”

Ashok Subron réclame “la publication du rapport NMH déjà soumis à la Financial Services Commission.” Et réaffirme la position du parti contre le projet métro express, dans le cadre du lancement du Tender, cette semaine. “Ce projet fait fi de l’impératif central du pays quant au développement d’un système de transport économique, écologique et gratuit, avec notamment les autobus électriques qui fonctionnent à l’énergie renouvelable”, dit-il.

ReA dénonce également “le chantage ignoble” du ministère de l’Éducation dans l’affaire des frais d’examen du SC/HSC. Le Parti éco-socialiste émet des réserves quant au nouveaux critères d’admission à l’université. “À l’époque où l’État avait ramené le critère d’admission à 3 crédits, ReA avait affirmé que cette décision était principalement motivée par des intérêts pécuniaires pour encourager les universités privées”, dit-il. Et d’ajouter qu’une fois de plus, ces décisions sont prises sans consultation avec les stake holders et “n’ont aucun but éducatif.”

Le “complot Agaléga”

Autre sujet abordé lors de la conférence de presse, le “complot Agaléga.” “Nous demandons au Premier ministre de répondre à nos questions parce qu’il s’agit là d’une question d’intégrité territoriale et de droits fondamentaux des habitants d’Agaléga”, dit Stéphane Gua, membre de REA.

Le parti demande que lumière soit faite sur le Memorandum of Understanding (MoU) signé en mars 2015 par le PM indien Narendra Modi, lors de sa visite à Maurice. Et exige que tous les accords et traités bilatéraux signés depuis soient rendus publics. “Ce document doit être rendu public. Nous devons savoir ce qu’il en est des 18 millions de dollars obtenus d’Inde pour des infrastructures à Agaléga. Quelles sont les négociations entre les deux pays?”, demande-t-il.

Autre question que ReA se pose: le manque de connivence au niveau des projets énoncés par les ministres de tutelle en 2015 et en 2017. “Dans une PNQ en 2015, le ministre Koonjoo parlait clairement de ‘rehabilitation and paving of the runway of 4000 feet’, alors qu’en 2017, il est plutôt question de ‘construction of a jetty and air strip’”, avance Stéphane Gua. Et d’ajouter que le projet de construction d’une piste d’atterrissage à Agaléga et d’un hangar d’avions n’est pas viable, compte tenu des 300 habitants qui y vivent. “Rodrigues a une population 10 fois plus grande et, pourtant, il n’y a pas de hangar là-bas. Les intentions du gouvernement ne sont pas claires”, soutient-il.

ReA demande aussi si “Maurice figurera sur le India’s Regional Radar System” après la signature du MoU en 2015. Quant au droit d’accoucher des Agaléennes sur le territoire agaléen, le flou persiste. “Une quinzaine d’années après, les femmes n’ont toujours pas le droit d’accoucher à Agaléga. Pourquoi n’y a-t-il aucun Maternity Centre sur place?”, s’insurge-t-il.

Proposant que l’État mauricien fasse “revivre l’Indian Ocean Zone of Peace, forme des sages-femmes agaléennes et revoie les tarifs de bateaux entre Maurice et Agaléga au coût actuel de Rs 11,000.”, le Parti éco-socialiste met en garde Pravind Jugnauth et l’Alliance lepep “contre toute tentative de communalisation de ce combat.”