REZISTANS EK ALTERNATIV : Début de la campagne de proximité la semaine prochaine

Le parti politique Rezistans ek Alternativ commence officiellement sa campagne de porte-à-porte la semaine prochaine. Dans sa conférence de presse hebdomadaire, le parti éco-socialiste a longuement et vivement commenté l’actualité politique, ainsi que la destruction des maisons à Coteau-Rafin.

Rezistans ek Alternativ se retrousse les manches. Elections partielles ou non, le parti veut rester au plus proche des habitants du No 18. Il lance par là même sa campagne de levée de fonds. « Vous pouvez soutenir Rezistans ek Alternativ en achetant un ou plusieurs billets de soutien à Rs 50 chacun », a soutenu Ashok Subron, hier à Moka.

Dans le premier volet des discussions, le candidat au Nu 18, Kugan Parapen, a tenu à faire un tour d’horizon de l’actualité politique locale. Ce dernier a tiré à boulets rouges sur le PMSD qui s’est engagé dans un branle-bas avec le Reform Party dans la région de Quatre-Bornes/Belle-Rose, ces derniers jours : « Il s’agit d’une guerre déclarée et ouverte entre ces deux partis qui s’affrontent. »

Une situation que le parti juge « loufoque », voire « cocasse », compte tenu du fait que « pa bien lontan, Bhadain ek Duval ti pe frekante, zot ti pre pou trap lame », a vivement critiqué Kugan Parapen. Une animosité que Rezistans ek Alternativ explique par le fait que les deux partis politiques qui « jouent sur le populisme, souhaitent puiser leurs votes dans le même bassin électoral ». Par ailleurs, Kugan Parapen a également mis l’accent sur le fait que ces partis en question n’aient aucun projet de société concret ou de manifeste : « Roshi Bhadain a vaguement parlé de la révision des salaires ministériels, mais sans plus. »

Arvin Boolell, le cheval de Troie de ces élections

Le jeune candidat a dans la même foulée dénoncé Xavier-Luc Duval qui se permet de juger les faits et gestes des autres partis, en l’occurrence le Reform Party, alors qu’il a lui-même les mains sales. « Nous rappelons à la population les partielles au No 20 de 1999 avec l’affaire ‘tempo’. Un ami intime de XLD donnait des ‘tempo’ et de l’argent aux votants. Le PMSD n’est donc pas le mieux placé pour juger un autre parti », a-t-il soutenu.

Ce dernier a également commenté la position prise par Arvin Boolell, qui se pose candidat au leadership du Parti travailliste (PTr). « Il s’agit là d’une stratégie du PTr de faire croire aux électeurs du No 18 que le leader n’est plus Navin Ramgoolam qui essaie d’ailleurs de se faire le plus petit possible. Arvin Boolell est une sorte de cheval de Troie. Sauf que cette stratégie ne va pas marcher, car premièrement les habitants de Quatre-Bornes ne peuvent pas oublier et deuxièmement, les partis politiques, dont Rezistans ek Alternativ vont constamment rappeler le rôle qu’a joué Navin Ramgoolam au cours de ces 10 dernières années. »

Le financement des élections

Dans le deuxième volet des discussions, Ashok Subron est revenu sur la question du financement des partis politiques. Après le premier appel lancé aux candidats pour éliminer toute forme de communalisme pour les prochaines élections, le mouvement demande cette fois que « les partis politiques prennent l’engagement par affidavit de respecter les requêtes suivantes : la campagne électorale ne doit pas dépasser le plafond légal de Rs 250 000 ; les partis politiques ne devront accepter aucune donation ‘in cash or in kind’ de compagnies privées ; ils devront publiquement déclarer toute donation de plus de Rs 25 000 et ils seront dans l’obligation de déclarer leurs ‘returns’, soient leurs dépenses électorales dans un délai de 15 jours ». Si la loi accorde un délai de six semaines, Rezistans ek Alternativ propose, lui, un délai de 15 jours afin que « les citoyens puissent contester les élections s’ils le veulent ».

« Bien sûr, nous appliquerons nous-mêmes ces règles, car nous voulons avant tout faire de la politique autrement », a soutenu Ashok Subron qui dit « attendre de pied ferme la réaction de Dhanesh Maraye, Arvin Boolell, Roshi Bhadain et autres candidats de la circonscription ».

Veena Dholah, elle, a dénoncé « la barbarie des autorités qui ont détruit les maisons des habitants à Coteau-Rafin. Illégal ou pas, ce sont des mères et des enfants qui se retrouvent à la rue. Je demande à la ministre du Genre, Fazila Jeewa-Daureeawoo, d’agir et de voir quel est le degré de traumatisme que ces enfants ont subi en voyant ces policiers armés détruire leur maison », a-t-elle fustigé. Et de conclure qu’au lieu de signer un contrat de Rs 18,8 milliards pour le Metro Leger, l’Etat devrait s’attarder sur d’autres priorités.