REZISTANS EK ALTERNATIV : Des zones d’ombre à éclaircir

Après presque 50 années d’Indépendance de Maurice, il est grand temps de tout revoir. C’est ce qu’ont fait ressortir les membres de Rezistans ek Alternativ, lors de leur conférence de presse tenue hier, samedi, à Moka. Ils ont, par-là même, fait le point sur quelques faits d’actualité dont la gestion des fonds de pension et l’affaire de Sobrinho.

Après presque 50 années d’Indépendance de Maurice, il est grand temps de tout revoir. C’est ce qu’ont fait ressortir les membres de Rezistans ek Alternativ, lors de leur conférence de presse tenue hier, samedi, à Moka. Ils ont, par-là même, fait le point sur quelques faits d’actualité dont la gestion des fonds de pension et l’affaire de Sobrinho.

En marge du 49e anniversaire de l’indépendance et des 25 ans de la République, les membres de Rezistans ek Alternativ ont décidé de passer en revue les failles de notre système actuel. En ce qu’il s’agit de la saga New Mauritius Hotels Ltd, Kugan Parapen a tiré la sonnette d’alarme sur la gestion des fonds de pension. Selon lui, une personne détenant un pouvoir discrétionnaire ne devrait pas avoir le droit de siéger sur le board d’une compagnie listée en bourse. Or, la loi n’en fait nullement mention. Rezistans ek alternativ demande, donc, que “la loi soit revue pour améliorer la transparence et l’objectivité autour de la gestion des fonds de pension.”

Autre point saillant discuté lors de la conférence de presse: la remise en question de la plus grande instance régulatrice du pays, la Financial Services Commission, dans l’affaire Sobrinho. Selon Kugan Parapen, il existe des zones d’ombre autour de cette instance et il remet en question “l’immunité dont jouissent certains Board Members qui sont souvent des nominés politiques” et qui peuvent opérer tout en ayant les coudées franches.

Il encourage à cet effet le ministère de la Bonne Gouvernance d”améliorer l’accountability des membres du board de la FSC.” Et de souligner l’importance d’une Freedom Of Information Act, soit l’une des promesses faites par L’alliance Lepep au début de son mandat.

Dans le 2e volet de discussions, Rezistans ek Alternativ a fait ressortir le rôle prépondérant qu’occupent les femmes dans notre société actuelle et déplore que la Journée internationale de la femme – fêtée le 8 mars – ait été pervertie par les politiques. Le parti qui porte le symbole du papillon demande “un amendement constitutionnel pour donner le droit aux femmes de contrôler leur corps”, et ce, sans l’aval d’un époux ou d’un conjoint. Il demande aussi une réforme électorale pour doser proportionnellement le nombre de femmes et d’hommes au Parlement. En sus de la mise en place d’un salaire minimal décent, dans le secteur privé notamment, Rezistans ek Alternativ suggère que l’âge de mariage légal soit fixé à 18 ans.

Par ailleurs, selon les membres du parti, “le projet de métro express n’est pour l’heure pas une priorité” et affirme que cela ne résoudra pas le problème de congestion routière. Dans la foulée, le parti politique réitère sa demande pour un système de gratuité du transport.

Rezistans ek Alternativ fêtera l’Indépendance le dimanche 12 mars au Nativ Lodge à Mahébourg de 17h à 22h. Le thème choisi cette année est Ki lindepandans ou pe koze? Y seront présents les artistes Éric Triton, Richard Beaugendre et Ekzonez, entre autres.