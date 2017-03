Rezistans ek Alternativ: «Il faut continuer à résister contre la carte biométrique»

Le mouvement Rezistans ek Alternativ a réagi sur plusieurs faits d’actualité lors de sa conférence de presse tenue hier à Moka. S’opposant fermement à la carte biométrique, il appelle le public à “une action concertée” le 24 mars.

“La manière d’agir des autorités pour obliger le citoyen à donner son empreinte pour la carte biométrique est une violation de ses droits”, affirme Aichah Soogree de Rezistans ek Alternativ. Avec l’approche de la date butoir, soit le 31 courant, le groupe soutient que la menace d’amende ou de peine de prison lancée aux citoyens est une preuve de “bassesse” de la part des autorités. Toutefois, Rezistans ek Alternativ demande à tous ceux qui s’opposent à la carte de “continuer à résister”. Michel Chiffonne a parlé du projet Métro Express, lancé fastueusement le 10 mars. Il s’interroge, d’une part, sur le financement du projet, et, de l’autre, sur les Public-Private Partnerships pour la réalisation du projet. Et d’ajouter, “que demande l’Inde en échange de cet investissement massif ?”. Par ailleurs, le tracé du métro reste encore flou, et Rezistans ek Alternativ s’inquiète qu’il y ait encore une fois “maldonnes, comme dans le cas de la route Verdun”. Quelques familles attendraient toujours de recevoir une certaine somme d’argent de l’Etat.

Le parti demande ainsi aux personnes concernées de bien réflechir avant de signer la compulsory acquisition, réitère sa demande de “rendre publics tous les Memorandum of Understanding (MoU) et les contrats qui seront signés à l’avenir, car le citoyen a le droit de connaître les tenants et les aboutissants des projets du gouvernement.” Rezistans ek Alternativ s’est aussi attardé sur la question du prix du ticket de métro qui n’a pas encore été discutée. Corinne Camille a, elle, discuté de la situation de nos plages qui semblent se privatiser de plus en plus face aux propriétaires de bungalows récalcitrants. Toutefois, Rezistans ek Alternativ félicite les propos du ministre du Logement et des terres, Showkutally Soodhun, qui s’oppose à la conduite de ces propriétaires et qui compte prendre les sanctions nécessaires pour résoudre le problème. A noter qu’une rencontre est prévue le 24 mars avec le public. Ceux intéressés sont priés de prendre contact avec les membres du groupe via leur page Facebook ou par téléphone.