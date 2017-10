REZISTANS EK ALTERNATIV : « La privatisation de l’eau est un deuxième faux pas »

« La privatisation de l’eau est la deuxième grosse bêtise du gouvernement après le projet Metro Express. » Dans sa conférence de presse, hier, le parti écosocialiste Rezistans ek Alternativ (ReA) a sévèrement condamné l’État mauricien quant à sa gestion du problème de l’eau. Il a aussi dénoncé ceux qui ont découpé leur banderole sur le fly-over à Ébène, jugeant cela « inacceptable ! »

« Ce n’est pas la première fois que la question de la privatisation de l’eau est mise sur le tapis. Avant les années 2000, ce sujet avait été évoqué, mais en vain. Ce fut une faillite totale », soutient Ashok Subron, membre du comité national de ReA. « C’est un des plus gros attrape-nigauds dignes d’Ivan Collendavelloo et de Pravind Jugnauth. Il faut les arrêter pendant qu’il est encore temps », dit-il. Selon le parti, privatiser la Central Water Authority (CWA) ne donne en aucun cas la garantie que le problème de l’eau sera résolu.

« Le problème de la fourniture de l’eau et de la CWA découle de la nature même du souci de l’eau. Mais le principal problème demeure le manque d’investissements importants », souligne Ashok Subron. Félicitant la CWA pour son travail de diagnose, il déplore néanmoins son incapacité à donner des solutions valables et viables. « Nou trouve ki diagnoz CWA bon me solisyon propoze bidon. » Ashok Subron explique que notre système de distribution d’eau trop archaïque mérite un changement important. « Il faut aussi que la CWA renouvelle ses équipements, sans compter les effets du changement climatique contre lesquels l’on ne s’est pas préparés », dit-il. « Aussi avec la construction de villas de luxe partout à travers l’île et les smart cities, comment ferons-nous ? » .

« Depuis 2015, la CWA a puisé dans les fonds publics via le Build Mauritius Fund. Soit Rs 3,3 milliards des poches des Mauriciens. Et pour 2016-19, elle compte investir encore Rs 16 milliards. Or, ce qui est incroyable, c’est qu’en privatisant ce parastatal body et en le confiant à une compagnie privée, cette dernière n’investira presque rien dans la CWA. L’on parle de minor investment », explique Ashok Subron. Une situation que le parti trouve inacceptable.

Rezistans ek Alternativ met ainsi Ivan Collendavelloo et Pravind Jugnauth en garde, et leur demande de faire bien attention, car « toute tentative de faire de l’eau une commodité » est condamnable. Le parti demande ainsi qu’il y ait un amendement constitutionnel pour empêcher la privatisation de l’eau. Ashok Subron a également sommé l’État de mieux s’informer sur ce sujet et de constater que la privatisation de l’eau a toujours échoué dans les pays où elle a été appliquée.

Commentant l’actualité, notamment le salaire minimal, l’affaire Air Mauritius, la régularisation des employés d’Air Mauritius et le jugement dans l’affaire de l’hôtel St-Géran, ReA dénonce encore une fois l’élite capitaliste. « Il y a aussi un processus de recommunalisation des élections que nous condamnons vivement. » Ashok Subron s’est aussi exprimé sur la campagne menée par les partis traditionnels au N°18 et affirme qu’« il s’agit pour eux d’une excuse, voire d’une occasion de positionnement pour les futures élections. Ils veulent juste voir s’ils pourront faire des alliances après. »