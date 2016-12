REZISTANS EK ALTERNATIV: Manifestation symboliquecontre deux projets de loi

Rezistans ek Alternativ et plusieurs regroupements sociaux ont formé une coalition pour mettre en garde contre deux projets de loi qui ont été votés hier à l’Assemblée nationale, à savoir le Non Citizens (Property Restriction) (Amendement) Bill, et le Sugar Industry Efficiency (Amendment) Bill. Une lettre adressée au Premier ministre sur les dangers de ces lois a été déposée hier au Prime Minister’s Office suite à une manifestation ayant débuté au Jardin de La Compagnie. Des soucoupes de terres ont été placées devant la Government’s House pour rappeler « ki later nou pei li presie » et « qu’il ne faut pas dilapider nos terres » au détriment des citoyens.

« Apre bann evennman politik ki’nn deroule, se enn rezon pou ekout lavwa bann sitoyin », a fait ressortir Ashok Subron, de Rezistans ek Alternativ. Ainsi, concernant le Non Citizens (Property Restriction) (Amendement) Bill, Ashok Subron a déploré que cette nouvelle loi permettra aux riches étrangers d’acquérir des terres à Maurice. Ce qui aura des « conséquences néfastes » sur l’accès à la terre pour les citoyens du pays, dit-il.

Kreepalloo Sunghoon, de la Small Planter’s Association, a, lui, mis en garde contre le Sugar Industry Efficiency (Amendment) Bill. Cette loi, dit-il, « représente les aspirations de certaines personnes, mais pas celles des petits planteurs. L’existence des petits planteurs est menacée. Nou pou vinn otaz bann institision e nou pe retourn dan enn sitiasion esklavaz ». Kreepalloo Sunghoon a plaidé pour que cette loi soit retirée. « Mo sir ti kapav gagn bann rezolision pli interesan e pli ekitab si ti ena bann diskision ek tou stakeholders avan ».

Après avoir déposé la lettre au PMO et avoir symboliquement placé des soucoupes de terre devant la Government’s House, Ashok Subron a soutenu que ces lois « pe menas nou Motherland. Si nou permet akapar nou later, li enn menas lindepandans nous pei ». En outre, les manifestants ont annoncé qu’une campagne est en cours et qu’une marche pacifique sera organisée avant les prochaines célébrations de la Fête nationale.