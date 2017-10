Un rhum New Grove local a conquis la Confrérie

Un New Grove Single Cask, millésime 2007, a été sélectionné par des membres de la Confrérie du Rhum qui compte près de 30 000 adhérents à travers le monde. 400 bouteilles de ce rhum de dix ans seront distribuées à travers le réseau de la confrérie, notamment en Allemagne, en Italie, en Suisse et en France, avant d’être présentées au Rhum Festival de Paris en avril 2018.

D’une présélection de 12 différents tonneaux, ce rhum millésimé issu d’un fût de 400 litres de chêne français a conquis les trois experts en spiritueux. “Le Single Cask New Grove 144 de 2007 a été notre coup de cœur. Nos experts pourront ensuite faire découvrir ce rhum traditionnel unique aux autres membres de la confrérie dans le monde”, soulignent Benoit Bail et Jerry Gitany, les administrateurs de la Confrérie du Rhum, qui sont aussi gérants de la Rum Embassy et ambassadeurs de l’Agricole Tour.

Un peu plus de 400 bouteilles de ce rhum traditionnel mauricien seront mises en avant dans les vitrines de 15 des meilleurs cavistes européens à la rentrée 2018, notamment en Allemagne, Italie, Suisse, Andorre, Belgique, Luxembourg et France. Le produit sera également présenté au Rhum Festival de Paris en avril prochain. Les membres de la confrérie étaient chez Grays, le mois dernier, pour la dégustation et la sélection afin de trouver la perle rare.

“Nous avons visité des distilleries de Maurice et de La Réunion pour découvrir les alcools d’exception qui y sont proposés. Nous sommes admiratifs du progrès réalisé par les distilleries mauriciennes ces dernières années. Maurice est en passe de devenir une destination connue pour son rhum au même titre que les Caraïbes, la Martinique, la Guadeloupe ou la Jamaïque. La seule ombre au tableau, c’est l’amalgame entre le « rhum », correspondant à des standards de production internationaux, et le « local rum », une catégorie propre à Maurice de par sa fabrication”, souligne Benoit Bail.

Suite à un concours sur Facebook lancé par Grays à l’attention des membres de la Confrérie du Rhum, le gagnant Ronan Hamon a, ainsi, remporté un voyage pour Maurice afin de rejoindre Jerry Gitany et Benoit Bail pour sélectionner la meilleure cuvée. “C’est ma deuxième visite à Maurice et, je l’espère, pas la dernière. L’île est magnifique et les gens sont géniaux. J’ai vraiment été impressionné par le professionnalisme de Grays et leur minutie dans la fabrication du rhum. En tant que membre de la confrérie, j’ai ainsi pu parfaire mes connaissances en la matière”, lance-t-il.

Pour Didier Noël, Export Manager chez Grays, “nous sommes très heureux que la Confrérie du Rhum ait sélectionné l’un de nos produits. Nous participons souvent à des festivals, ce qui nous aide à non seulement promouvoir le savoir-faire mauricien, mais aussi à faire connaître nos produits sous d’autres cieux. Cette sélection représente pour nous un aboutissement et une très belle opportunité.”