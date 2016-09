RIAMBEL—COOPÉRATIVES: Sunil Bholah souhaite dynamiser et rajeunir le secteur

« Ma mission est de dynamiser le secteur des coopératives. Je suis pour son rajeunissement. » C’est ce qu’a déclaré hier le ministre des Coopératives, Sunil Bholah, lors de l’inauguration d’un marché aux puces à Riambel. Cette initiative, qui revient à la St-Felix RCC, en collaboration avec la Riambel CCU Ltd, vise à aider les habitants de la région considérés comme vulnérables. Selon le ministre, depuis son arrivée, « les coopératives ont gagné en vitalité », ajoutant : « Il y a plus de transparence et de bonne gouvernance au sein des sociétés coopératives et des Credit Unions. »

Intervenant à cette occasion, Sunil Bholah devait rappeler que le Mouvement des Coopératives existe depuis plus de 100 ans. Sa mission, dit-il, est de dynamiser ce secteur. « Je suis pour un rajeunissement du secteur. Depuis mon arrivée en tant que ministre, il faut dire que le mouvement gagne en vitalité : nous avons plus de transparence et de bonne gouvernance au sein des sociétés coopératives et des Credit Unions. Nous avons lancé un “Apex Body” pour mieux contrôler les coopératives. J’ai même lancé un Top 100 Cooperatives, car il est important de valoriser et de donner plus de visibilité à nos amis coopérateurs. Nous modifions la loi datant de 2005 car il est nécessaire d’évoluer. Le but, c’est d’avoir plus de contrôle, d’accroître le pouvoir des auditeurs, mais aussi d’offrir plus d’opportunités aux coopérateurs. » Le ministre a d’autre part souligné, lors de son intervention, que les coopérateurs ont le même statut que les autres entreprises leur permettant de bénéficier de facilités au niveau de MyBiz.

Le marché aux puces à Riambel met ainsi en vente des vêtements, des chaussures et autres produits d’occasion, qui ont été reçus gratuitement. Ils sont d’abord triés avant d’être mis en vente à des prix très bas, soit de Rs 5 à Rs 50. Le District de Savanne compte 67 sociétés coopératives avec un chiffre d’affaires s’élevant à Rs 100 833 807 et six coopératives de crédit avec un chiffre d’affaires de Rs 6 567 957. Quant à la Riambel Cooperative Credit Union Ltd, elle compte 96 membres actifs, dont 45 femmes, avec un chiffre d’affaires de Rs 1 012 201. Un des problèmes que rencontre la Riambel CCU Ltd concerne le salaire des membres, qui n’est pas de base fixe, rendant ainsi les demandes d’emprunt bancaire difficiles. Par ailleurs, les coopératives de crédit sont taxées, ce qui compromet leurs réserves. Une des mesures budgétaires est que les coopératives de crédit doivent suivre les règlements de la FIU et de l’Anti-Money Laundering.