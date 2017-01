RIAMBEL - DÉVELOPPEMENT INFRASTRUCTUREL : Un nouveau centre récréatif pour les personnes âgées d’ici fin 2017

D’ici la fin de l’année, un nouveau centre récréatif pour personnes âgées, au coût de Rs 202 millions, verra le jour à Riambel. Les travaux de construction, qui ont démarré en juin 2016, sont « bien avancés », a observé la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Daureeawoo, lors d’une visite des lieux hier, en compagnie du personnel de son ministère, de ceux du ministère des Infrastructures publiques et de l’architecte Hans Dwarka.

Sur la route principale qui longe la côte de Riambel s’amoncelle d’impressionnants amas de sable provenant des fouilles pour les fondations du nouveau centre récréatif destiné aux personnes âgées. Sur le chantier, les travaux vont bon train. L’architecte Dwarka décortique d’abord la maquette du projet, qui compte cinq unités résidentielles de deux niveaux, soit le rez-de-chaussée et le premier étage – comprenant 12 chambres doubles, d’une superficie de 40 mètres carrés, avec salle d’eau atténuante adaptée aux personnes âgées, cuisine et salle à manger moderne, un auditorium dans un bâtiment central, qui abritera aussi la réception, une piscine, cinq kiosques, un parcours de jogging et un terrain de pétanque.

L’architecte Dwarka entame ensuite une visite guidée des lieux pour permettre à la ministre de constater l’avancement des travaux et se faire une idée de la vue dont jouiront les résidents de ce nouveau centre une fois que les travaux seront terminés et que le ministère prendra possession des lieux. Le sable provenant des fouilles pour les fondations, indique l’architecte, sera étalé dans la cour et sur la plage devant le centre sur une superficie de 150 m vers la mer sur 400 m. Selon lui, 150 tonnes ont été fouillées.

Ce nouveau centre viendra s’ajouter aux trois autres existant déjà, soit à Pointe-aux-Sables, Pointe-aux-Piments et Belle-Mare, mais qui ne répondraient plus à la demande croissante des clubs pour troisième âge. Selon la ministre Daureeawoo, 800 associations de personnes âgées sont affiliées au ministère de la Sécurité sociale, soit plus de 90 000 membres âgés de plus de 55 ans. « La demande d’un quatrième centre se faisait grandement sentir », confie-t-elle, soulignant que « l’accent sera mis sur les espaces verts et les activités que pourront pratiquer les résidents dans la détente et la bonne humeur ».

Le centre de Riambel pourra accueillir 12 000 personnes âgées par an, comme c’est le cas à Pointe-aux-Piments et Pointe-aux-Sables. Celui de Belle-Mare peut en accueillir 10 000 annuellement. Selon Fazila Daureeawoo, les réservations se feront désormais par voie électronique et seront centralisées pour donner la chance à tout le monde d’en bénéficier. Les premiers inscrits seront les premiers servis. Deux groupes avec un maximum de 50 personnes peuvent faire une réservation à la fois pour deux nuitées.

Le ministère de tutelle effectuera un contrôle strict tout le long du déroulement des travaux. « La priorité des priorités pour nous, c’est le bien-être des personnes âgées. » Dans un deuxième temps, le ministère s’engagerait dans la construction de nouveau Day Care Centres pour les personnes âgées.