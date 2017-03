Une riche page de l’histoire maritime de l’humanité

Dans le poème intitulé “Colloque à la dérobée” (“Ballades d’ici et d’ailleurs”), l’île et la mer s’adonnent à un dialogue sans trêve dans lequel elles évoquent le Dieu de la simultanéité. L’île demande à la mer : “Que faire, Mer ? Dis-moi le nom de ce Dieu dont la conque semble éveiller en moi une muette nostalgie !” Et la mer qui répond : “Il est celui du Poète et de l’Innocence. Nuit et jour, sa conque psalmodie ces ailleurs vers lesquels le ressac fuit désespérément avec un éternel espoir.”L’Innocence, c’est ce que nous avons perdu en entrant dans l’âge de la raison et la poésie peut nous y ramener si l’on veut bien retrouver ou garder son cœur d’enfant. Sylvestre Lebon en fait l’apologie de bon gré dans son poème intitulé “Enfance”.

L’enfance me tend toujours sa main

Son sourire des sources limpides me dessine

La tendresse s’apprêtant pour d’heureuses matines

Cela ressemble peut-être à nos demains.

L’enfance, nos demains…

Et l’auteur veut bien que tout ce qui porte la marque de l’éphémère nous relie au caractère sacré et onirique du temps. Comme cette maison de son enfance que qu’il évoque dans “Balade dans le temps” (Prix Pierre-Renaud) :

Qu’êtes-vous devenue

Chère maison de mon enfance

Vous qui vous pariez des premières lueurs

Du soleil

Les oiseaux passaient

Traçant dans le ciel bleu

Le trajet qu’empruntaient parfois, la nuit

Vos rêves de tendre solitude…

Écrire, c’est aussi reconnaître ce que l’on est, témoigner sa chance et son bonheur d’être au monde, affirmer son appartenance. Et ses identités multiples quand on vit dans une île. C’est ce que le poète s’efforce de montrer dans “Les chemins de feu” (“Rêves en fugue”) :

J’ai demandé à naître

Mêlés en mon sang

La sagacité du balafon

La langueur du sitar

Le bercement du biniou

Ce soir la jactance

Des filaos dessine

Une incandescente vision

Et le destin des poètes est de chanter leurs îles pour rendre hommage au merveilleux incompris, comme l’auteur le souligne dans “Destin d’îlien” :

C’est ici qu’il faut savoir

Mêler sa voix au concert des langues

Salut Namasté Korek Salaam

Voix tropicales îliennes

Ayant senteur d’épices et de massala

Couleur des champs de cannes frémissants

Et des lagons turquoise accent de la ravane

Allure du kestrel solitaire…

Peu importe finalement l’exil qui hante parfois les poètes des îles. Car ce qui les unit, dit le poète dans “Les élus”:

C’est la couleur des cieux

Dans nos regards

Les cris des migrateurs plissant l’aube

Comme une jupe usée

Dans la voix

L’obsession bleutée de la différence identifiée

La sainte vérité aveugle le soleil

Nous voici

Moissonneurs d’aubes rajeunies

Les pieds dans les miasmes, la tête dans les astres

Traçant dans le cœur des hommes

Le vol d’une blanche colombe.…

Et ce qui peut nous unir encore, ce sont les causes justes, comme celles mises en exergue dans le poème “De l’ombre de Madiba” en hommage au tribun sud-africain Nelson Mandela (dans le collectif Monsieur Mandela) :

Ave à l’enfant prodigue

Le feu qui danse en lui

N’est ni noir ni blanc ni blanc ni noir

La rumeur de Mbashe pagaie trépigne

Dans la saveur de la calebasse de lait

À bas les chaînes !

Holà aux préjugés !

Le sang neuf

Dans l’irisation du matin ocre

Apaise la soif

Du grand vent de liberté.

Il en fut question dans la communication que Sylvestre Lebon a présentée à La Réunion sur sa pratique de la poésie sous le titre “Cette autre dimension à la portée de main”. Où il a aussi salué ses maîtres en poésie, d’ailleurs et d’ici : “Ces voix qui sont mes maîtres en poésie et qui ont pour noms Tristan L’Hermite, Clément Marot, Victor Hugo (hélas ! avait ajouté Gide), Baudelaire, Rimbaud, Lamartine, Verlaine, Guillaume Apollinaire pour sa curiosité du monde, Louis Aragon pour sa manipulation du langage, Paul Éluard pour sa capacité à exploser les images, André Breton pour ses rapprochements inattendus, Jules Supervielle pour son vertige onirique ; Edgar Allan Poe qui pleure sa belle Annabel Lee, Wystan Hugh Auden qui exalte le dénuement et les ruines ; Henry Longfellow pour qui le passé n’est pas un rêve qui s’envole inutile et creux. Il s’agit de poètes dont je n’ai pas tout lu ou dont j’ai découvert les fragments, les fulgurances, au gré des pages que j’ai feuilletées. Ou du hasard qui est le plus grand Poète.

Bien sûr, je suis sensible également à toutes ces autres voix de l’île qui m’a vu naître et qui ont fait de leur engagement artistique un sacerdoce. Je pense notamment à Robert-Edward Hart, à Pierre Renaud, à Marcel Cabon, à Jean-Claude d’Avoine, à Malcolm de Chazal qui montre que l’univers est relié par des correspondances, à Édouard Maunick pour qui notre identité est davantage à entendre dans notre parler créole. Et ma pensée va aussi aux poètes de cette île-sœur, Léon Dierx, Jean-Henri Azema, Auguste Lacaussade, Jean Albany, Gilbert Aubry qui savent tous écouter ce frémissement du terroir.”