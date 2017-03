RICKY MAINGARD : Miser sur un effectif homogène

Ricky Maingard a de quoi être satisfait de sa saison 2016. Comment ne pas l’être quand il a pu accrocher deux classiques, La Maiden Cup et La Coupe d’or par l’entremise du cheval de l’année Parachute Man. Réaliser la même performance ne sera pas facile, mais l’entraîneur estime pouvoir tirer son épingle du jeu grâce à un effectif homogène.

La saison 2016 s’est achevée avec deux victoires classiques, une troisième place au général et un total de 31 victoires. Ce qui n’est pas mal au cours d’une campagne qui a été dominée par Gilbert Rousset et Rameshwar Gujadhur.

Ricky Maingard est d’avis que, pour la présente saison, ses chevaux sont bien répartis dans les fourchettes de valeur. Il débutera l'édition 2017 avec 32 chevaux et on retrouve aussi une dizaine de nouvelles unités.

«Comment ne peut-on pas être satisfait de notre performance avec deux classiques dans nos bagages», déclare tout haut Ricky Maingard. Parachute Man a été la grande révélation de 2016. Toutefois, il a été lourdement pénalisé en fonction du système de handicap en vigueur à Maurice. Ce qui fait que son entraîneur a essayé de le retourner en Afrique du Sud pour ne pas être dégoûté par le fait d’avoir tout le temps à rendre du poids à ses adversaires, mais sa démarche n’a malheureusement pas abouti.

«Il va falloir savoir gérer ses courses et aussi lui trouver les épreuves adéquates», ajoute Ricky Maingard.

Parachute Man va vraisemblablement débuter par une course de 1600m avant d’aller sur des distances plus appropriées.

Dans ce contexte, l’entraîneur est d’avis qu’il faudrait plus de courses de longues distances car, au cas contraire, Parachute Man restera à l’écurie.

On a trouvé One Cool Dude très en verve avant le début de la nouvelle saison. Ce cheval avait joué de malchance fin 2016 et n’avait pu participer à la Princess Margaret Cup avant de se faire remarquer dans la Coupe d’or. S’il n’a pas d’ennuis, il devrait tirer son épingle du jeu.

Elite Class et Memphis Mafia devraient se montrer utiles alors qu’on s’attend à voir Door Of Deception montrer de quoi il est capable.

Comme c’est souvent le cas, Ricky Maingard a une fois de plus fait confiance à de jeunes chevaux. On en retrouve pas moins de huit au bas de l’échelle avec 21, 25 et 26 comme Merit Rating.

«Je fais souvent confiance aux jeunes car ils possèdent une marge de progression. Avec des chevaux de 3 ans, vous pouvez compter sur eux pour au moins trois saisons alors qu’il n’en est pas de même avec les chevaux de 5 et 6 ans. On espère aussi que l’un d’eux émergera pour faire parler de lui», soutient Ricky Maingard.

La bonne entente avec Rye Joorawon

L’association avec Rye Joorawon continue. Ce jockey est bien apprécié par Ricky Maingard. Pour ceux qui pensaient que l’entente ne durerait pas en ont été pour leurs frais. Ricky Maingard trouve que son choix a été judicieux dans le sens où il a toujours voulu aider un Mauricien alors que tel n’aurait pas été le cas avec des jockeys chevronnés tels Jeffrey Lloyd ou Andrew Fortune. «Ce que j’aime chez lui, c’est qu’il apprend de ses erreurs et j’essaie dans la mesure du possible de lui apporter mon expérience. C’est aussi quelqu’un qui sait feel les chevaux et il ne sent pas la pression. Ce qui fait que les chevaux ne la ressentent pas aussi. C’est définitivement un «plus».

A noter que Rye Joorawon avait terminé à la première place chez les cavaliers Mauriciens en 2016 avec 33 victoires, lui qui est d'ailleurs le recordman des succès au Champ de Mars.