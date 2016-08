Le Rien de l’Esprit et de la Matière

Le 1er septembre 2016, nous assisterons à une éclipse de soleil. Les Réunionnais seront, eux, aux premières loges. Mais nous ne serons pas trop mal lotis. Il est donc indispensable de contempler ce phénomène en se protégeant les yeux.

Nous devons tout au Soleil. TOUT. Tout ce qui est vivant et la presque totalité de ce qui est énergie fossile ou renouvelable. La chaîne de la vie commence par la photosynthèse. Le Soleil a une place primordiale dans la création et l’évolution de la vie sur Terre. Certains diront : « Mais pas sans la Lune ». Ils ont certainement raison.

Se placer le 1er septembre dans l’ombre de la Lune donc est un symbole (aussi un rituel) plus terrestre que cosmique tant ces deux astres ont modelé la planète Terre depuis plus de 4.5 milliards d’années au moins, et ensuite la vie dans sa complexité évolutive.

Les créationnistes vont se mettre en colère. Je leur demande de lire Pierre Teilhard de Chardin, prêtre jésuite et scientifique. Provoqué en 1934 par l’Église il répondit : « Je crois que l’Univers est une évolution. Je crois que l’évolution va vers l’Esprit. Je crois que l’esprit culmine dans le Personnel. Je crois que le Personnel suprême est le Christ Universel ». Au fond sa pensée propose le Big Bang comme volonté de Dieu pour que la vie, puis l’Homme, soient le but de l’Univers.

Je dois ici avouer que si je devais croire en un Dieu, j’arrêterais tout. De la prédestination (les prédestinés, les appelés …surtout le concept biblique que Dieu décide de tout) je ne suis aucunement un adepte. Par contre, assumer l’évolution de l’Homme ouvre la porte à la création d’une civilisation d’Êtres humains. Je ne fais qu’apporter ma contribution… Aussi minime soit-elle. En passant nous avons un jésuite comme pape… Certains sont étonnés de ce qu’il dit… et il n’a pas tout dit encore.

Pour mon cours de formation mensuelle du premier jeudi de chaque mois à la FPU je vais saisir l’occasion de parler de l’Homme. Personne ne peut répondre à la question suivante : Qu’est-ce que l’Homme ? On dit que nous sommes supérieurs aux animaux. Effectivement tel est le cas par le biais de notre conscience et de nos capacités créatives.

Ce que l’on peut dire c’est que l’Homme s’est construit plusieurs cultures et qu’il avance dans son histoire par la civilisation qu’il construit à travers la fabrication avancée des choses et en même temps de lui-même. Nous comprenons par civilisation ce qui se construit en abandonnant la sauvagerie, l’exploitation, la destruction, l’oppression, les manques de toutes sortes… La civilisation est un mouvement dans le temps et dans l’espace. La civilisation déteste le conservatisme. Elle doit constamment avancer pour satisfaire les aspirations de ceux qui avancent avec elle.

Le Soleil n’est pas éternel. Il brûle son hydrogène qui est converti en hélium et dans 5 milliards d’années il consommera son hélium tout en se dilatant. Il finira dans 7 milliards d’années en Supernova. Lui-même fut le produit d’une supernova précédente. Toutes les sciences cosmiques et toutes les philosophies se retrouvent dans le Soleil. Il existe des milliards et des milliards de soleils dans notre Univers. Nous savons comment les soleils sont créés, quelles sont leurs compositions, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs utilités et comment ils meurent. C’est la clé pour tout comprendre pour tout interpréter….

Mais nous avons fait des bonds énormes en astronomie et en cosmologie. La deuxième confirmation de la relativité générale d’Albert Einstein (par l’expérience d’Arthur Eddington) fut obtenue lors de l’éclipse du 29 mai 1919. Ce fut un point de départ pour comprendre l’espace-temps, le Big Bang, les trous noirs, l’énergie sombre, la matière noire, l’expansion de l’Univers… Sans oublier la Mécanique Quantique, l’instant Zéro, le Boson de Higgs….. le « Big Rip »…

Les peuples primitifs ont compris l’importance du Soleil et l’ont considéré comme LE Dieu. Ont-ils tort ? Passant en revue la cosmogonie des peuples à travers le monde depuis la nuit des temps (récits transmis de génération en génération depuis que l’Homme s’est émancipé de l’animalité en concevant la création de l’Univers et un créateur de celui-ci…), nous serons étonnés d’apprendre la place du Soleil dans le conscient des Hommes depuis des milliers d’années. D’ailleurs nous avons hérité dans notre langage des expressions engageant le Soleil et la Lune qui proviennent de l’animisme… Avis aux linguistes et aux anthropologues. L’animisme sera un jour la religion inavouée des écologistes.

Mais où je veux en venir ? À quelque chose qui nous échappe par la faute de nos pratiques réductionnistes. Depuis des millénaires l’Homme a conçu le Rien de l’Esprit comme créateur de l’Univers, de la vie et Maître de la mort. Fantastique !

Or, je suis attentivement ce qui se passe dans les recherches en cosmologie et en mécanique quantique; depuis le 4 juillet 2012 (les expériences Atlas et CMS du LHC), les cosmologistes proposent le Rien de la matière comme créateur de l’Univers, de la vie et de la mort de l’Univers dans des trillions d’années. Plus important, les cosmologues insistent que le Big Bang et ainsi l’Espace-temps, n’ont PAS d’origine.

J’insiste sur un point : depuis quelques années la théologie (en tant que science de Dieu) et la cosmologie (en tant que science de l’Univers mais surtout de la matière avec l’énergie sombre et la matière noire) se retrouvent au même dispason. En contemplant l’éclipse du Soleil du 1er septembre 2016 je me dirai : « Mon Dieu, quel emmerdement avons-nous cherché à vouloir comprendre le but de l’Homme dans l’Univers... ». Malheureusement c’est la seule prédestination de l’Homme dans laquelle je suis obligé de croire.