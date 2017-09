RIGHTS MANAGEMENT SOCIETY : La diffusion de chansons internationales pourrait être interdite sur le territoire mauricien

Pour éviter les conséquences de son irresponsabilité, la RMS envisage de reprendre le nom de la MASA

La Rights Management Society se retrouve dans une situation rocambolesque. Depuis que l’ex-Mauritius Society of Authors (MASA) a changé d’appellation en 2014, la société n’a non seulement pas avisé la Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs (CISAC), puissant réseau présidé par le musicien Jean-Michel Jarre, pour un transfert de membership, mais n’a pas non plus renouvelé l’adhésion de la MASA depuis des années. L’audit de ses comptes n’ayant pas été fait non plus, ceux-ci n’ont pas été soumis à la confédération. En clair, la RMS n’aurait pas été transparente auprès de la confédération, laquelle attend toujours l’argent qui revient aux artistes internationaux après la diffusion de leurs oeuvres à Maurice. Il revient à la RMS de récolter cet argent. Du coup, rappelée à l’ordre par la CISAC, la RMS est sous le coup d’un embargo. Si elle ne se rattrape pas auprès de la confédération, Maurice n’aura plus le droit de diffuser des chansons et autres oeuvres d’artistes internationaux. Par ailleurs, la RMS envisage de reprendre l’appellation de la MASA.

La Rights Management Society ressemblerait de plus en plus à un sac de nœuds. Pour ceux qui pensent que la RMS s’embourbe davantage, ils affirment que Julien George, le président du conseil d’administration, est loin d’être l’homme de la situation. Il y a deux ans, lorsque ce dernier, alors proche du PMSD et donc nominé politique, est propulsé à la présidence du conseil d’administration de la société des droits d’auteurs, lui-même reconnaissait, dans une déclaration à la presse, que« la situation (y) est catastrophique. » Mais deux ans après, il ne pourra revendiquer un bilan reluisant sous sa présidence. D’ailleurs, c’est dans la douleur que l’organisme avait finalement procédé au paiement des royalties, s’élevant à Rs 23 millions, aux artistes locaux en 2016 et ce, après une décision du conseil des ministres.

Pour le moment, la RMS est confrontée à un autre problème, et non des moindres. En effet, dans une lettre qu’elle a reçue en juin, la RMS apprend que suite à à l’assemblée générale de la CISAC, qu’elle doit impérativement s’enregistrer auprès d’elle, faute de quoi le territoire mauricien ne pourra diffuser des chansons internationales. La CISAC est une organisation internationale, puissante et incontournable, qui a la mission de protéger les droits et promouvoir les intérêts des auteurs et créateurs partout dans le monde. Le président de la CISAC n’est autre que le célèbre musicien et compositeur français Jean-Michel Jarre.

Éviter l’embargo

Cet embargo qui pèse sur Maurice est loin d’être une bonne nouvelle pour la RMS. Depuis que l’organisme mauricien pour la protection des droits d’auteur a changé d’appellation en 2014, passant de la Mauritius Society of Authors à la Rights Management Society, celle-ci n’en a pas informé la CISAC afin de procéder à un transfert de membership comme le requièrent les statuts de la confédération. L’adhésion de la MASA comme membre de la CISAC devant être renouvelée, cette dernière était dans l’obligation de rappeler le bureau mauricien à l’ordre. Si la CISAC reconnaît la Mauritius Society of Authors comme faisant partie de ses 239 membres, en revanche, elle ne reconnaît pas la RMS. D’ailleurs, la MASA est encore visible sur la liste des sociétés membres de la CISAC.

Pour éviter de se retrouver dans une situation qui embarrasserait les diffuseurs locaux de musiques internationales, notamment les radios, la RMS est dans l’obligation de faire une demande d’adhésion. Mais cette démarche pourrait prendre du temps, soit trois à quatre ans, nous a indiqué un spécialiste des droits d’auteur. Entre-temps, la RMS aurait trouvé une solution pour éviter l’embargo qui pèse sur elle. Il s’agit de changer l’appellation de l’organisation. Or, il était jusque-là question que la RMS prenne une nouvelle appellation, celle de la Mauritius Copyright Management Society. Mais si elle opte pour ce nouveau nom, il lui faudra attendre un certain temps avant que sa demande d’adhésion auprès de la CISAC ne soit validée. « C’est pour cette raison que la RMS pense qu’il serait plus judicieux de reprendre le nom de la MASA », nous explique une autre source au ministère des Arts et de la Culture. Pour cela, la Copyright Act de 2014 devra être amendée.

D’autre part, la CISAC attend toujours les comptes de la «MASA», lesquels n’ont pas été soumis à la confédération depuis plusieurs années. D’ailleurs, à ce jour l’audit des comptes de la RMS n’a toujours pas été effectué. Ce qui pousse ceux qui suivent de très près le dysfonctionnement de la société à se demander « ce que fait la RMS de l’argent qui lui est remis par tous ceux qui diffusent des œuvres internationales. » Argent qui doit être versé à la CISAC pour être distribué.

Le président du conseil d’administration, Julien George, intéresse l’ICAC

Contacté par Week-End pour une déclaration sur l’adhésion de la RMS à la CISAC, ainsi que les conséquences évoquées plus haut, le président de la société devait revenir vers nous. Mais cela n’a pas été chose faite. Julien George s’exprime très peu sur les affaires de la RMS. Il préfère jouer profile bas. Nous n’aurons donc pas sa version sur l’enquête par l’Independant Commission against Corruption (ICAC) dont il fait l’objet.

C’est le 6 juin 2016 que la commission a initié une enquête sur lui. Nominé politique qui aurait changé de couleur après le départ du PMSD du gouvernement, Julien George a conservé son poste de président et son impopularité auprès de la communauté des artistes. Lui qui, dans une précédente déclaration à la presse, affirmait « Je veux rétablir la communication avec les artistes. Si je suis là, c’est pour travailler pour leur bien. Je veux être un président rassembleur », a eu dû mal à séduire cette communauté.

À son arrivée au conseil d’administration de la MASA en 2015, Julien George n’avait que 22 ans et un bagage quasi vide en matière culturelle. Malgré son diplôme en Business Administration, le jeune homme, qui se consacrerait à son entreprise agricole, n’arriverait pas à consolider la structure de la société. En sus d’une nomination qui a fait beaucoup de bruit, Julien George a eu d’autres responsabilités dans la société, avec la bénédiction du conseil des ministres. C’est le ministère des Arts et de la Culture qui, de manière formelle, a, dans une lettre datée su 14 mars 2016, informé le personnel de la RMS que le conseil des ministres avait en février de la même année conféré des pouvoirs exécutifs à Julien George.

C’est ainsi que ce dernier s’est vu attribuer deux fonctions à la RMS, celle de président du conseil d’administration et d’Officer in Charge, poste occupé par Gérard Louise. Après la suspension de ce dernier, c’est Harold Lai qui assurait l’intérim. Suspendu également de ses fonctions après avoir été arrêté par la brigade antipiratage pour avoir autorisé la reproduction d’œuvres de trois artistes locaux, Harold Lai a réintégré son poste de Membership and Repertoire Officer à la RMS en juin 2016. Cependant, il revient que la police s’intéresserait encore à Harold Lai. Quant à Julien George, il aurait abandonné les prérogatives que lui ont attribuées le conseil des ministres, en toute discrétion.

Entre-temps, les réunions du conseil d’administration à la société se succèdent sans pour autant apporter de changement positif et d’évolution concrète pour les ayant-droits. Les dernières réunions, pratiquement monopolisées par le cas Gérard Louise, ont été qualifiées de « perte de temps » par différentes sources qui arpentent les couloirs de la RMS. Même que celles-ci sont certaines que ces réunions, comme d’autres, sont provoquées pour permettre aux membres de percevoir l’allocation qui leur revient.

Alors que le travail du conseil suscite des interrogations, des questions n’ont pas manqué de fuser quand certains des membres auraient montré un intérêt pour animer un atelier à l’intention des artistes rodriguais dans l’île. La réponse n’aurait pas tardé. En cas de déplacement à l’étranger ou même à Rodrigues, un membre du conseil a droit à une allocation de $ 300 (≈Rs 10 000) par jour. Par ailleurs, la composition du conseil d’administration n’est toujours pas complète, d’une part en l’absence de trois artistes et d’autre part avec la présence de membres qui ne sont pas à leur place.

Directeur suspendu depuis 2011, Gérard Louise prend sa retraite

Gérard Louise, directeur suspendu de l’ex-Mauritius Society of Authors depuis 2011, a accepté de prévaloir son droit à la retraite de la société. Celle-ci aura à lui accorder un montant qui, selon nos informations, avoisinerait près de Rs 2 M, soit nettement moins que lui avait réclamé Gérard Louise après médiation en cour. Une fois que la retraite de Gérard Louise sera rendue officielle, la RMS pourra recruter son successeur, avec un salaire mensuel de Rs 95 000. Selon les échos qui nous sont parvenus, la RMS, soulagée que Gérard Louise préfère la retraite à son poste de directeur, ne voulait plus de lui au siège de la société. Par ailleurs, blanchi par la cour après que le procès que lui a intenté la représentante de Sony Music pour avoir, selon elle, autorisé la vente d’œuvres piratées d’artistes internationaux, Gérard Louis a aussi été poursuivi sous une charge d’aiding and abeiting for a misdemeanour. L’affaire, qui a été entendue jeudi dernier, se poursuit.