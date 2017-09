RIVIÈRE-DES-CRÉOLES : Un quadragénaire meurt dans un accident

Un accident fatal s’est produit aux petites heures dimanche matin à Rivière-des-Créoles. La police a retrouvé une fourgonnette sens dessus dessous dans un caniveau à Link road. Le personnel du SAMU a constaté que le conducteur, âgé de 41 ans, avait rendu l’âme. L’autopsie du Dr Sudesh Kumar Gungadin a révélé que la victime est morte à la suite d’une asphyxie « due to aspiration regurgitate stomach contents ». La police de Mahébourg a ouvert une enquête sur les circonstances du drame.

TRANQUEBAR : Quatre malfrats s’introduisent dans sa maison

Une jeune fille de 18 ans se trouvait dans sa maison à Tranquebar dimanche quand quatre malfrats se sont introduits à l’intérieur. Ils l’ont menacée et agressé avant de faire main basse sur son cellulaire estimé à Rs 20 000. Encore traumatisée par cet événement, elle s’est rendue à la police de Pope Hennessy pour porter plainte plus de 12 heures après. La CID de Port-Louis a ouvert une enquête sur ce cas et n’écarte pas la possibilité qu’une histoire de vengeance soit derrière cet incident.

SOLITUDE : Des voleurs arrachent le sac à main d’une quadragénaire

Une femme au foyer de 48 ans marchait près du rond-point Atenna à Solitude dimanche quand une moto s’est arrêtée à sa hauteur. Le passager en croupe a arraché son sac à main contenant deux téléphones cellulaires, deux cartes bancaires et de l’argent. Le préjudice s’élève à Rs 7 000. La police de Triolet a ouvert une enquête.

RICHE TERRE : Un homme encagoulé vole son cellulaire

Un homme de 45 ans marchait sur la route Royale à Riche-Terre dimanche quand un malfrat portant une cagoule l’a agressé avant de lui voler son cellulaire. Il s’est rendu au poste de police de Terre-Rouge pour porter plainte.

FLACQ : Un magasin dévalisé

La responsable d’un magasin dans un centre commercial à Flacq a rapporté un vol par effraction dans le commerce où une somme de Rs 91 328 a disparu. Selon elle, le délit a été commis dans la soirée de vendredi à samedi.

ALBION : Une couturière arrêtée pour plantation de cannabis

En se basant sur certains renseignements, une équipe de l’ADSU aux Casernes centrales s’est rendue à Albion samedi pour une perquisition chez une couturière. Cette femme de 39 ans a été interpellée pour possession d’une certaine quantité de cannabis et pour avoir mis en terre six plants de cannabis de 4 à 36 cm. Après avoir consigné sa version des faits, elle a été relâchée sur parole. Elle était attendue au tribunal de Bambous aujourd’hui pour son inculpation provisoire.