À RIVIÈRE DU REMPART : Le Bill n’a pas été retiré mais les débats reportés, a déclaré SAJ

Lors d’un rassemblement de l’association des senior citizens de Rivière-du-Rempart hier, le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, a annoncé avoir choisi d’adopter une position « wait and see » en ce qui concerne le Prosecution Commission Bill, qui devait initialement être débattu hier au parlement même s’il n’était pas mis au vote.

« Je n’ai pas retiré le texte de loi, qui est toujours là. Les débats ont été reportés », a déclaré le chef du gouvernement hier à Rivière-du-Rempart, alors que les travaux parlementaires ont été ajournés au 28 mars prochain. Ainsi, le Prosecution Commission Bill, qui figurait initialement à l’agenda des travaux parlementaires d’hier, a été retiré de l’agenda mardi après-midi. À cet effet, sir Anerood Jugnauth a été interrogé quant à la déclaration de son ancien Premier ministre adjoint, Xavier-Luc Duval, qui affirme que le retrait de la loi de l’agenda parlementaire constitue une « défaite » pour le gouvernement et que la disposition concernant l’entrée officielle de la loi avec effet rétroactif de trois ans relève d’une paranoïa de la part du GM. Le Premier ministre a soutenu que « kan moman pou vini, kan pou gagn verdik, lerla pou kone ki paranoyak. »

S’agissant d’une autre déclaration de Xavier-Luc Duval selon laquelle il a « empêché que Maurice tombe dans la dictature », SAJ a répondu que « ou pa trouve ki se enn boug ki pe rev diboute. Ou trouv Moris pe rant dan diktatir. Sa ve dir ki ou pa kone ki apel diktatir. » Interrogé quant à la date du remaniement ministériel, le chef du gouvernement a déclaré que cet exercice aura lieu « avant l’entrée parlementaire » en mars de l’année prochaine.

S’adressant plus tôt à l’association des senior citizens de Rivière-du-Rempart, le Premier ministre est revenu sur les mesures prises par son gouvernement en faveur des personnes âgées. Il a rappelé que l’augmentation des allocations sociales et des pensions en 2014 a coûté au gouvernement Rs 10 milliards supplémentaires. Cette année, les bénéficiaires de pensions et autres allocations obtiendront une compensation d’un montant de Rs 200. Prenant en compte qu’une compensation de Rs 250 avait été payée au début de l’année dernière, les personnes âgées recevront l’année prochaine une pension de Rs 5 450 mensuellement. Sir Anerood Jugnauth n’a pas manqué, à ce propos, de lancer une pique en direction du leader du Ptr, relevant que « cela démontre que contrairement à ce qu’affirme Navin Ramgoolam, les pensionnés et les plus pauvres vivent mieux aujourd’hui que sous le régime de Ramgoolam ».

Plusieurs membres de l’association des senior citizens de Rivière-du-Rempart ont pris la parole pour faire un bilan de leurs activités durant l’année et pour exprimer leur reconnaissance au Premier ministre. Le trésorier de l’association a même souhaité que sir Anerood Jugnauth vive jusqu’à 100 ans. Ce qui n’a pas manqué d’amuser le chef du gouvernement. Ainsi, alors qu’il parlait du vieillissement de la population et de ce que cette situation représente pour le développement du pays, sir Anerood Jugnauth a lancé en riant : « lorla zot pe swete ki mo viv 100 an ».