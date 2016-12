RIVIÈRE-NOIRE : La Balise Marina célèbre Noël pour 650 enfants

La Balise Marina a résonné de joie à l’arrivée du père Noël, qui a offert des cadeaux, dont des fournitures scolaires, à 650 enfants de Rivière-Noire. C’est en 2011 que La Balise Marina a établi son plan d’aide sociale, qui vise à offrir une meilleure autonomisation à l’employabilité des habitants de Rivière-Noire, et ce à travers la formation et l’entrepreneuriat.

Ce sont les enfants issus de différents endroits de Rivière-Noire (La Preneuse, Carré-D’as, Bougainvillier, Tamarinier, Cité EDC, Market Lane, Trois Bras, Les Salines Pilot et Petite-Rivière-Noire) qui bénéficient de ce plan d’aide. L’idée revient à Mario Radegonde, Head of CSR d’ENL Foundation. Une des missions de ce projet est de promouvoir l’éducation, le bien-être et le développement de l’enfant. Cette année, il n’a pas oublié les petits de Rivière-Noire. « En invitant ces enfants à une fête commune, Noël 2016 a été fêtée différemment. Ils ont été regroupés en fonction de leur âge afin que les activités proposées leur soient adaptées », a expliqué Mario Radegonde. Il poursuit : « Depuis que nous avons commencé cette initiative, en 2011, l’engouement pour cette fête ne fait qu’augmenter d’année en année de la part des parents et des enfants de la région. Je me rappelle que, pour la première édition, nous avions accueilli 185 enfants. Et cette année, nous en accueillons 650. » Pour Hitesh Mehta, président du conseil syndical de La Balise Marina, « l’Association des propriétaires de La Balise Marina, qui est composée de propriétaires venant des quatre coins du monde, est ravie de contribuer à un si bel événement ». Et de conclure : « Nous sommes tous très heureux de vivre à Maurice et de pouvoir contribuer à ce que davantage d’enfants puissent participer à ce rendez-vous annuel que représente la fête de Noël de La Balise Marina. »