ROADSHOW À MAPUTO : Le BoI et la FSPA évoquent des contacts d'affaires prometteurs

Une délégation d'hommes d'affaires mauriciens, menée par le Board of Investment (BoI) et comprenant également des officiels de la Financial Services Promotion Agency (FSPA) et d'Air Mauritius, était à Maputo, Mozambique, la semaine dernière dans le cadre d'un roadshow.

Les possibilités d'un renforcement des liens économiques entre Maurice et le Mozambique ont été étudiées par la délégation qui comprenait des entrepreneurs de divers secteurs dont les services financiers, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la construction et l'industrie cinématographique. L'organisation de ce roadshow, qui s'est tenu du 22 au 24 février 2017, cadre avec la stratégie du BoI de promotion des investissements mauriciens à l'étranger, en particulier dans la région, et de renforcement de la position de Maurice en tant que plateforme régionale facilitant la structuration des investissements en direction de l'Afrique.

Dans le cadre de ce roadshow, le BoI et la FSPA, avec le soutien de l'ambassade portugaise à Maputo, avaient tenu une table ronde à laquelle étaient conviées des entreprises portugaises et des multinationales opérant au Mozambique. Puis avec le concours du Haut-Commissariat de Maurice au Mozambique, la mission a organisé, le 23 février dernier, un atelier de présentation sur les perspectives de coopération dans le secteur des affaires. Cette rencontre professionnelle avait réuni quelque 150 participants dont plus d'une centaine de représentants du secteur privé mozambicain, ces derniers venant principalement du monde bancaire, des secteurs de l'immobilier, de la construction, de l'éducation, de la santé et des cabinets de juristes. Les représentants d'entreprises mozambicaines ont pu avoir une idée de la panoplie de services proposés par les entreprises mauriciennes.

Le président du BoI et de la FSPA, Gérard Sanspeur, a fait un exposé sur les opportunités offertes par le centre financier mauricien, la transparence et la robustesse des structures mises en place. Il devait aussi mettre l'accent sur les possibilités de coopération entre les secteurs privés des deux pays. Interrogé ce matin, Gérard Sanspeur a parlé de « roadshow réussi », évoquant au passage les efforts conjoints BoI/FSPA et la synergie que les deux agences veulent développer. Selon lui, la FSPA, en tant qu'instance ayant acquis une certaine expérience des opérations du secteur des services financiers complexe, peut miser sur le large réseau de contacts développé par le BoI en Afrique, tout en contribuant à l'expansion de l'espace économique pour les entrepreneurs mauriciens et ceux qui sont déjà sur place en Afrique.

Dans les milieux du BoI et de la FSPA, on considère que le roadshow s'est déroulé à un moment approprié pour Air Mauritius, la compagnie aérienne nationale voulant saisir l'occasion pour promouvoir le corridor aérien Asie-Afrique et mettre l'accent sur le choix de Maputo comme l'une des destinations pour des vols directs et pouvant aider à l'amélioration de la connectivité avec le marché d'Afrique australe.

La mission devait pendant son séjour organiser des rencontres « business-to-business » entre les hommes d'affaires mauriciens, des clients de la Barclays Bank Mozambique, des entrepreneurs français et indiens basés au Mozambique. Les organisateurs s'étaient également fixés pour objectif d'aider les hommes d'affaires locaux dans l'identification des opportunités d'investissement dans le pays.

Des retombées favorables en termes d'investissement sont attendues de la mission. On parle de possibilités d'affaires dans les domaines de la planification urbaine, de services de légistes, de « graphic design », de création de trusts et d'autres structures financières, entre autres.