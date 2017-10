ROCHE BOBOIS : Un 2e magasin en Afrique du Sud

Un deuxième magasin de Roche Bobois est officiellement ouvert depuis le 1er septembre dernier à Johannesburg, deux ans après celui inauguré à Cape Town.

Pour les représentants de l’éditeur de mobilier français à Maurice et en Afrique du Sud, Sandrine et Bernard Fanchette, “nous venons d’ouvrir un nouveau showroom dans une zone dédiée aux meubles et à la décoration à Johannesburg, au début du mois de septembre. C’est le deuxième que nous lançons en Afrique du Sud car le potentiel y est énorme. Nos équipes travaillent, d’ailleurs, déjà sur d’autres jolis projets à travers tout le continent.”

Le couple continuera à assurer la gestion du showroom local avec le soutien d’un nouveau directeur qui compte une longue expérience dans le domaine, Maxime Gonin. “Chaque magasin dont j’ai eu la responsabilité était différent et l’expérience acquise au cours de ces 16 dernières années chez Roche Bobois en France était très enrichissante. J’ai toujours voulu venir à Maurice et l’occasion s’est présentée, cette année, lorsque le poste de directeur de magasin a été créé. Comme je suis homme à relever les défis, j’ai donc tout naturellement approché Sandrine et Bernard Fanchette pour proposer ma candidature. J’espère pouvoir les accompagner et les soutenir dans les projets futurs de la marque dans l’océan Indien”, dit-il.

Par ailleurs, le couple mauricien d’entrepreneurs s’est séparé de la marque MOBALPA depuis le début de septembre. “Nous avons décidé de recentrer notre stratégie sur le segment haut de gamme tant à Maurice qu’en Afrique du Sud. La marque de cuisine reste, toutefois, toujours présente sur le marché mauricien.”