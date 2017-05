Roche-Bois Bolton City sauvé sur le fil

Roche-Bois Bolton City a conservé la tête de la Barclays Mauritius Premier League grâce à un match nul enregistré contre l’AS Quatre-Bornes, hier, au stade Guy Rozemont. Les Roche-Boisiens ont sauvé leur peau en fin de partie sur une réalisation de Patrick Longang à la 84e.

L’inarrêtable Arnaud Stafford a ouvert la marque pour l’AS Quatre-Bornes à la 64e minute. Alors que les Quatre-Bornais se dirigeaient vers une précieuse victoire, Patrick Longang a surgi au milieu de la défense et a remis les pendules à l’heure, permettant ainsi à Roche-Bois Bolton City de sauver sa première place au classement.

Au stade George V, Petite Rivière Noire FC a dû puiser dans ses réserves pour venir à bout du Cercle de Joachim. En effet, Francis Rasolofirinina a donné l’avantage aux Curepipiens à la 18e minute de la rencontre.

Mais le capitaine de l’équipe de l’Ouest, Stéphane Pierre, a corrigé les Curepipiens en deux occasions. La première fois, à la 68e, puis, à la 89e, offrant ainsi aux siens les trois points en jeu.

La Cure Sylvester, de son côté, s’est remis dans le sens de la marche. Après avoir été ballotté en première mi-temps, sur un but de Nghahane inscrit dès la 9e minute, les Sylvesters sont revenus dans la partie.

Chigozie Ononiwu a égalisé à la 33e. Giano Li Tien Kee, le meilleur buteur des Sylvesters cette saison, y allait lui aussi de son but, en marquant du point réparateur peu avant la mi-temps (44e).

Finalement, c’est Chigozie qui se chargera de donner les trois points aux banlieusards, à la 52e. Alexandro Jolicoeur, le buteur de GRSE Wanderers, trompait Giany Bonnatout à la 84e, en se faisant justice du point de penalty. Mais la défaite était déjà consommée.

CLASSEMENT FIFA : Madagascar aux portes du Top 100

Madagascar a enregistré un bond deneuf places au classement de la FIFA, actualisé au début du mois de mai. Les Baréa, surnom de la sélection de football malgache, se retrouvent désormais à la 111e place.

La sélection tricolore doit sa progression — qualifiée comme un de ses meilleurs bonds en avant — à ses deux victoires remportées contre le Malawi, qui chute, pour sa part, de 14 places pour se positionner au 114e rang. Ces deux nations enregistrent respectivement les plus fortes progression et chute du mois.

Le Club M, pour sa part, pointe à la 157e place de ce classement, avec une petite progression (+ 3 places). Les Comores, qui ont éliminé la sélection mauricienne en phase préliminaire de la CAN 2019, stagnent à la 143e place mondiale, alors que les Seychelles pointent au 196e rang.

L'Angola, prochain adversaire du Club M en éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations (ChAN), se retrouve à la 144e place mondiale.