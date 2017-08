ROCHE-BOIS : Un commerçant attaqué par sept individus

L’arrestation de sept individus, masqués et armés de sabre et ayant fait irruption chez un commerçant mardi soir à Roche-Bois, serait imminente. Les malfrats ont malmené la famille du commerçant avant d’emporter une somme de Rs 190 000 ainsi qu’un revolver de calibre .22 et six balles que le commerçant avait en sa possession. Selon nos informations, un membre de la famille du commerçant aurait été interrogé aujourd’hui pour donner plus de détails sur les circonstances dans lesquelles le vol avait eu lieu. Les hommes du surintendant de police Shyam Bansoodeb explorent toutes les pistes pour voir si les malfrats n’auraient pas bénéficié de la complicité de certaines personnes venant régulièrement rendre visite aux proches du commerçant.

CITÉ LA CURE

Deux individus arrêtés pour vol

Kevin Lalloo, 24 ans, et Ivan Hilaire, 28 ans, tous deux habitant Cité La Cure, sont soupçonnés d’avoir fait main basse sur un amplificateur, un mixeur et un projecteur en la chapelle de Sainte-Thérèse de la localité. Ils ont été arrêtés hier par la CID Nord. Interrogé, Ivan Hilaire a balancé le nom de Kevin Lalloo comme étant celui qui aurait planifié ce vol, ayant déjà identifié la personne à qui vendre les objets volés. Les deux suspects ont été traduits aujourd’hui devant le tribunal de Port-Louis sous une charge provisoire de vol.