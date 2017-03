ROCHE-BOIS : Une fillette handicapée abandonnée sur un escalier

Un appel anonyme provenant d’une habitante de Roche-Bois a permis à la police d’Abercrombie de porter secours hier après-midi à une fille handicapée, âgée de 9 ans. Elle était seule sur les marches des escaliers d’un appartement où elle habite. La fillette, qui fréquente une institution scolaire de la localité, a expliqué aux policiers qu’elle aurait été abandonnée par ses proches et qu’elle n’avait rien mangé depuis dimanche. La CID du Nord a ouvert une enquête supervisée par le surintendant de police Shyam Banoodeb. La fillette a été confiée à la Child Development Unit.

Par ailleurs, Christophe Firmin, père d’Ezra, 18 mois, décédé le jeudi 9 février, et sa compagne, Élodie Jules, 19 ans, ont été arrêtés par la CID de Vacoas. La police soupçonnait un cas de maltraitance envers le bébé. Le couple avait affirmé que le petit s’était noyé après une chute dans une fosse septique dans la cour d’une ferme à Vacoas. L’autopsie pratiquée avait révélé qu’Ezra est mort d’un œdème pulmonaire.

Christophe Firmin et sa compagne ont insisté et ont déclaré aux enquêteurs qu’ils ne sont pas coupables de maltraitance sur le petit Ezra.

COLLECTE ILLÉGALE : Ils falsifient la signature de deux officiers de police

Six individus, âgés entre 23 et 40 ans, soupçonnés d’avoir extorqué de l’argent au public, ont été arrêtés dimanche à Rivière-du-Rempart par la CID de Moka sous la supervision de l’inspecteur Vishal Cowlessur.

Selon nos informations, le principal cerveau dans cette affaire aurait falsifié la signature de deux hauts gradés de la force policière en faisant croire qu’il avait eu leur autorisation pour récolter de l’argent pour un enfant en bas âge souffrant d’une maladie incurable.

Les six suspects ont comparu devant le tribunal de Moka hier. La police a objecté à leur remise en liberté.

POSTE-DE-FLACQ : Un adolescent se noie

Le corps de Jason Dylan Thomas, un collégien de 15 ans, a été retrouvé hier matin par la NCG de l’Est. L’adolescent était porté disparu depuis dimanche après-midi suite à une partie de pêche, à Pointe-Batterie, Poste-de-Flacq. L’examen post-mortem a conclu que la victime est décédée d’asphyxie due à la noyade.

RODRIGUES : Plusieurs plants de cannabis retrouvés

Les policiers de l’ADSU de Rodrigues ont retrouvé à Montagne-Cabri-Est, Rodrigues, quatre plants de cannabis mesurant de 10 cm à 90 cm, une certaine quantité de feuilles et trois graines du même plant à l’intérieur d’un pot en métal, le tout dissimulé dans un arbre de vacoa. Sur un terrain de l’État, à Anse-Bouteille, trois plants de cannabis, mesurant entre 65 cm et 74 cm, ont aussi été retrouvés. Enfin, le personnel de l’ADSU a aussi découvert 16 plants de cannabis, de 25 à 85 cm, dissimulés à l’intérieur de sacs en plastique dans des buissons de “pikan loulou”. Les propriétaires de ces plants sont pour l’heure inconnus.

MAHÉBOURG : Un jeune homme arrêté pour plusieurs vols

John Oliver Gunnee, 25 ans et habitant rue Sivananda, Mahébourg, a été arrêté ce matin par un policier de la CID. Le jeune homme, déjà arrêté dans le passé pour une affaire de drogue, a avoué avoir commis cinq vols. Son mode opératoire était simple : il approchait de jeunes collégiens, leur demandait leur mobile en prétextant devoir passer un coup de fil et prenait ensuite la fuite avec son butin, en sus d'argent qu'il dérobait quelquefois dans la poche de ses victimes.

Et lorsque ces dernières résistaient, il les menaçait alors avec un cutter, qui a d'ailleurs été retrouvé en sa possession. Le jeune homme s'en était par ailleurs déjà pris à une Mauricienne lors d'un vol à l'arraché. Les faits se sont produits rue Sivananda, rue Hollandais et Rue Colonie, à Mahébourg. Le malfrat a été placé en cellule policière et devrait comparaître ce matin en Cour de District de Mahébourg.

PHOENIX : Des badauds interceptent deux récidivistes

Une Administrative Clerk de 23 ans, habitant Phoenix, a rapporté à la police de la localité qu'elle marchait près de l'entreprise Oxenham hier vers 16h30 lorsqu'un inconnu l'a accostée et tenté de se « saisir d'elle ». Elle a cependant résisté et s'est retrouvé à terre, le suspect en profitant alors pour lui voler son mobile et son porte-monnaie, d'une valeur totale de Rs 3 500. Des membres du public sont alors intervenus et ont intercepté deux suspects qui tentaient de s'enfuir. Ces derniers – Klevisen Veerapen, 20 ans et habitant Belle-Rose, et Poorbarlen Kulean, 38 ans et sans emploi – étaient déjà connus des forces de l'ordre, à qui ils ont été remis. Leur butin a été récupéré et rendu à leur propriétaire. Les deux suspects ont été écroués.

ROSE-HILL : Vol avec violence

Un Information Technology Officer de 30 ans, habitant Rose-Hill, se trouvait le 5 mars, vers 20h30, rue Labourdonnais, à Rose-Hill, lorsqu'une moto s'est arrêtée à sa hauteur. Le passager en croupe l'a alors menacé avec un couteau avant de lui dérober ses quatre chaînes en or. Le trentenaire est tombé sur l'asphalte et a été légèrement blessé. Le butin est estimé à Rs 80 000.

GRAND-GAUBE : Arrestation d'un jeune suspecté de vol

Gulshan Rai Omparsad Ramdhony, 25 ans et habitant Roche-Terre, a été arrêté par la CID de Goodlands. Il est soupçonné d'avoir dérobé un téléphone portable, une tablette ainsi qu'une somme de Rs 5 000 et 800 euros à une habitante de Grand-Gaube. Le jeune homme, qui a déjà effectué des heures de travaux communautaires dans le cadre d'une précédente arrestation pour divers délits, a été appréhendé dans une maison de jeux de Goodlands.

Dans une déposition consignée au poste de police de Goodlands, la propriétaire de la maison, en vacances à Maurice avec un ami mahorais, a raconté qu'elle avait sollicité l'aide du suspect le jour des faits pour « déplacer des meubles » et que ce n'est que lorsqu'il s'apprêtait à quitter la maison qu'elle se serait aperçue de la disparition d'un sac. Le jeune homme, lui, a comparu devant le tribunal de Mapou hier sous une charge provisoire de vol. Il a été placé en détention.