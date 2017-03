À ROCHE BOIS : Mo pou fer de Maurice enn l’exemple kot finn éradik povrété, a déclaré Pravind Jugnauth

Rony Busviah, lauréat de la cuvée 2016, issu de Roche-Bois, est un exemple qu’avec la persévérance, le sacrifice, mais surtout la volonté, tout le monde peut réussir. C’est le message qu’a passé le Premier ministre hier, lors d’une cérémonie organisée par le Mouvement pour le Progrès de Roche Bois, dans le cadre du 49e anniversaire de l’indépendance de Maurice et en honneur du lauréat du quartier. Outre son combat qu’il mène contre la drogue, Pravind Jugnauth a réitéré sa volonté d’éradiquer la pauvreté. Un combat dont on viendra à bout à travers l’éducation, dit-il. Il en a profité pour défendre la réforme de l’éducation, nécessaire pour donner à chaque enfant sa chance de réussir.

“Devenir lauréat n’est pas donné à tout le monde. Le nombre est limité et la compétition est féroce. Pourtant, Rony Busviah a réussi. Cela grâce à ses efforts, à ses sacrifices, aux sacrifices de ses parents, à sa persévérance mais surtout à sa volonté de réussir. Bravo !” C’est en ces mots que le Premier ministre a félicité le jeune Roche-Boisien pour sa performance et son parcours scolaire.

Un parcours exemplaire que Pravind Jugnauth cite en exemple, non seulement pour Roche-Bois, mais pour l’île Maurice entière. “Car, sans persévérance, on ne peut réussir”, estime-t-il, soulignant que ce qu’il apprécie surtout “c’est la priorité qu’a accordée la famille Busviah à l’éducation.” Une priorité en ligne avec celle du gouvernement qui mise sur l’éducation pour le développement du pays.

Le chef du gouvernement s’est ainsi attardé dans son discours sur l’importance de l’éducation pour éradiquer la pauvreté et combattre la drogue. Il insiste que l’éducation n’est pas seulement une option académique, mais une forme d’épanouissement de chacun dans différents domaines. C’est pourquoi il est confiant que la réforme de l’éducation, avec le concept de Nine-Year Schooling, ne pourra que faire progresser le pays dans son ensemble.

Apprendre tout en s’épanouissant

“Chaque enfant a un potentiel, une capacité, et nous devons donner à chacun d’entre eux les mêmes opportunités”, dit-il, insistant que ce n’est que si quelqu’un n’est pas intéressé par les opportunités qui se présentent à lui qu’il ne réussira pas. “Pa pou kapav dir ki l’avenir zanfan-la finn brisé parski li pa finn gagne accès à l’éducation.” C’est pourquoi sa conviction et celle de son gouvernement est qu’il faut un changement du système.

Outre les différentes aides, sous forme de subsides aux examens de SC et HSC, mises en place par le gouvernement, les jeunes disposeront, à travers la nouvelle réforme, d’opportunités d’apprendre tout en s’épanouissant, indique-t-il. Il rappelle que l’épanouissement passe aussi par la passion qu’un enfant développe pour l’art, le sport ou la musique, etc.

“Il y a plusieurs réformes qu’on a tenté d’amener et qui se sont heurtées à des contestations. Mais cette fois au moins, même s’il y a des doutes, les gens comprennent l’objectif de la réforme.” Le gouvernement s’attellera à expliquer la nécessité d’un changement de système qui vise à non seulement éduquer, mais aussi à faire progresser un individu, une famille, un quartier, un pays.

Certes Roche-Bois a pris un peu de retard en la matière, concède le Premier ministre, mais les solutions existent. “Ce n’est pas dans quelques mois ou quelques années que nous pourrons changer les choses, mais je suis sûr que nous allons changer les choses. D’ailleurs, dans le dernier budget, nous avons revu le seuil de pauvreté. Nous avons accordé plus d’aide. Et en cela, nous démontrons notre volonté d’éradiquer la pauvreté à Maurice.” Et d’ajouter : “Mo’nn vini pas pou seki nou kapav acquérir comme titre. Mais pou ki Maurice cité kouma enn l’exemple dans le monde, kouma enn pays ki finn éradik pauvreté. Et nou pou travaille pou sa.”

Le Premier ministre a ensuite procédé à une remise de trophée à Rony Busviah, qui a également obtenu plusieurs présents dont un chèque pour ses études. Ses parents ont, eux, reçu un billet d’avion pour l’accompagner à La Réunion pour sa rentrée universitaire.

Aller vers les autres

Le jeune lauréat, dans un discours émouvant, a remercié ceux qui l’ont aidé à atteindre ce palier, dont le Mouvement pour le Progrès de Roche Bois, qu’il a fréquenté pendant plusieurs années. Une ONG grâce à qui il a appris les valeurs de la vie, dont le respect, l’entre-aide et l’estime de soi. “J’ai aussi appris que le développement c’est aller vers les autres. Ce sont les valeurs qui font les Roche-Boisiens et qui m’ont permis de grandir. Roche-Bois est un endroit qui mérite d’être salué et je suis sûr que grâce au MPRB beaucoup d’autres réussiront.”

Lindsay Morvan, président de l’ONG, s’est attardé sur le travail accompli depuis 1993 et la transformation du quartier où il reste encore beaucoup à faire pour que les citoyens ne soient plus sujets aux préjugés et aux discriminations, notamment dans le cadre de demande d’emploi. C’est dans cette optique qu’il lance un appel pour que les Roche-Boisiens aient la même considération que tous les autres citoyens mauriciens.