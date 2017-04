ROCHES-NOIRES : Un enfant d'un an et demi se noie dans une piscine

Sacha Adrien Seguin, âgé d'un an et demi, s'est noyé dans la piscine de sa maison hier après-midi au Domaine du Levant, à Roches-Noires. C'est sa mère, 31 ans, qui a alerté la police de Rivière-du-Rempart peu après le drame. Selon elle, le Samu est arrivé chez elle « plus de 45 minutes » après la noyade, le médecin confirmant alors le décès. Par la suite, le corps de l'enfant a été transporté à la morgue de l'hôpital de Flacq, ou une autopsie a attribué son décès à une asphyxie due à la noyade. Ses parents ont consigné une déposition à la police de Flacq le même jour pour porter plainte contre les services du Samu. Ils devront toutefois être interrogés par la police de Rivière-du-Rempart pour faire la lumière sur les circonstances entourant le drame.

TRIOLET : Une quadragénaire victime d'un vol à l'arraché

Une habitante de Triolet de 45 ans a été victime d'un vol à l'arraché hier soir près d'une boutique de sa localité. Un inconnu l'avait approchée pour lui demander un renseignement lorsqu'il s'est emparé de sa chaîne en or, d'une valeur de Rs 3 000, avant de s'enfuir à moto, sur laquelle attendait son complice. La quadragénaire a été légèrement blessée.

PORT-LOUIS : Un marchand ambulant arrêté avec de l'héroïne

Des policiers de Trou-Fanfaron se sont rendus rue Louis Pasteur samedi matin, où ils sont tombés sur un marchand ambulant de 37 ans à l'allure suspecte. En fouillant l'individu, ils ont retrouvé deux doses d'héroïne. Après avoir consigné sa version des faits, l'homme a été relâché sur parole le même jour.

CITÉ VALLIJEE : Un motocycliste à l'ICU après une collision

Un motocycliste de 34 ans est entré en collision avec une fourgonnette dimanche matin sur la route principale de Cité Vallijee. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital Jeetoo, où il a été admis aux soins intensifs. L'alcootest pratiqué sur le chauffeur de la fourgonnette, 24 ans, s'est révélé négatif. Une enquête a été ouverte aux Line Barracks.

LE MORNE : Un quinquagénaire agressé et volé

Un quinquagénaire de Cotteau-Raffin se trouvait sur la plage publique du Morne hier lorsqu'un inconnu l'a agressé avant de lui voler son sac, contenant une somme d'argent estimée à Rs 15 000. La victime a été légèrement blessée.

VACOAS DETENTION CENTRE : Un détenu retrouvé pendu

Le corps de Ravisen Murday, un détenu de 27 ans, a été retrouvé pendu avec une serviette dans la salle de bain du Vacoas Detention Centre dimanche. Cet habitant de Belle-Terre, Phoenix, avait été arrêté par la CID de Phoenix la veille pour trois cas de vol commis dans la région et dont il avait admis être l'auteur. Dimanche matin, il avait été traduit à la Bail and Remand Court avant d'être placé en détention provisoire.

MAHÉBOURG : Un électricien attaqué par deux malfrats

Un électricien de 26 ans se trouvait rue Sivananda, à Mahébourg, lorsque deux hommes à moto se sont arrêtés à sa hauteur. Après l'avoir frappé avec leur casque, les malfrats lui ont volé son cellulaire et une somme de Rs 1 000, portant le montant du butin à Rs 8 000. Légèrement blessée, la victime a dû se rendre à l'hôpital.