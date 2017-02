RODRIGUES - ASSEMBLÉE RÉGIONALE : Clair abat ses cartes

Avec la cérémonie de prestation de serment des 17 membres de l’Assemblée régionale de Rodrigues, samedi au Monument de l’Autonomie, à Malabar, le chef-commissaire et leader de l’Organisation du Peuple de Rodrigues (OPR), Serge Clair, a abattu ses cartes. Pour un troisième mandat et probablement le dernier de sa carrière politique d’une quarantaine d’années, il s’est permis une première sur le plan politique à travers la nomination d’une femme, en l’occurrence, Marie Princie Anjela Spéville, à la présidence de l’Assemblée régionale de Rodrigues. Toutefois, en contrepartie, Serge Clair a confirmé sa décision de reléguer Franchette Gaspard Pierre Louis, la Deputy Chief Commissioner et N° 2 du gouvernement régional sortant, à la troisième place. Dès ce matin à Port-Mathurin, le chef commissaire et les commissaires de l’Executive Council se sont réunis pour une première séance de travail formelle avec l’installation de la nouvelle équipe politique constituée après le scrutin du dimanche 12 février.

La réunion du jour entre les membres du conseil exécutif de l’Assemblée régionale de Rodrigues devra d’abord permettre au chef-commissaire d’assigner les portefeuilles de responsabilités. Serge Clair a préféré reconduire la même équipe de commissaires autour de lui, comprenant l’inclusion d’un vieux de la vieille, en la personne de Nicolson Lisette, au poste de Deputy Chief Commissoner en remplacement de Franchette Gaspard Pierre Louis. Les autres commissaires du conseil exécutif, qui ont prêté serment samedi devant la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, sont Nicolson Lisette, Franchette Gaspard Pierre Louis, Simon Pierre Roussety, Louis Daniel Baptiste, Jean Richard Payendee et Marie Rose de Lima Edouard.

Les commissaires de l’Executive Council devront prendre connaissance des responsabilités qui leur seront confiées pour les cinq prochaines années. Il ne faudra pas s’attendre à des changements majeurs dans cette répartition, hormis un élément de finetuning prenant en compte les réalités sur le terrain. Intervenant lors de la prestation de serment de samedi, Serge Clair a souligné que « le 12 février, le peuple de Rodrigues a, en son âme et conscience, pris la décision de soutenir l’OPR. Les Rodriguais ont dit un non catégorique au changement. Ils ont préféré nous accorder un nouveau mandat pour la continuité. Le verdict est sans appel avec un impressionnant 10-2 , frôlant un 12-0. » Le chef-commissaire a décliné les priorités du nouveau gouvernement régional, à savoir l’éducation, la formation, l’emploi des jeunes, la consolidation de l’autonomie, la santé et l’eau. « Avec le vote du 12 février, le peuple nous a demandé de gouverner pour eux. Il veut que ce souhait soit respecté et que le gouvernement régional puisse travailler en toute sérénité », s’est-il appesanti.

Pour sa part, le nouveau Minority Leader de l’Assemblée régionale de Rodrigues, Nicolas Von Mally, affirme que les membres du Mouvement Rodriguais (MR) au sein de cette instance politique pratiqueront « une opposition constructive » pour le bien-être des Rodriguais. Il a saisi cette occasion pour lancer un appel à la nouvelle présidente de l’Assemblée régionale afin que les droits de l’opposition de participer aux débats soient respectés.

Auparavant, se félicitant de son élection en tant que première Rodriguaise à la présidence de l’Assemblée régionale, Princie Anjela Spéville a affirmé que « je veillerai que le droit de chaque membre de l’Assemblée de s’exprimer soit respecté. L’Assemblée régionale est la plateforme destinée à faire entendre la voix du peuple de Rodrigues ».

Le mot de la fin en marge de la prise de fonction du troisième gouvernement régional de l’OPR est revenu à la présidente de la République. « Elections are over. It’s time for reconciliation, especially in the face of the multifarious challenges facing Rodrigues », a fait comprendre Ameenah Gurib-Fakim dans une succincte intervention, où elle a tenu à saluer l’esprit de fair-play qui a prévalu lors des dernières consultations populaires dans l’île.