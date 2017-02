RODRIGUES—ASSEMBLÉE RÉGIONALE: La présidente Gurib-Fakim pour la prestation de serment

Avec la proclamation des résultats pour les 12 sièges au niveau des six régions et la nomination des membres sous la formule de la représentation proportionnelle de l’Assemblée régionale de Rodrigues, la cérémonie de prestation de serment est programmée pour samedi à partir de 15h. La présidente de la république, Ameenah Gurib-Fakim, actuellement en mission à l’étranger, devra être de retour en fin de semaine pour pouvoir présider à l’installation du nouveau gouvernement régional avec Serge Clair, le leader de l’Organisation du Peuple de Rodrigues, en tant que chef commissaire pour la troisième fois.

Entre-temps, à Rodrigues, les premières indications quant à la composition du nouvel Executive Council circulent dans certains milieux bien informés, même si cette liste pourrait être sujette à modifications, vu les consultations, qui se poursuivent à Rodrigues. Ainsi, Serge Clair devra être reconduit dans ses responsabilités de chef commissaire et commissaire responsable pour les portefeuilles des Finances, de l’Education, de l’Aménagement du territoire et du Tourisme.

Le poste de Deputy Chief Commisioner pourrait revenir à Nicolson Lisette aux dépens de Franchette Gaspard Pierre-Louis, la No 2 sortante du gouvernement régional. Nicolson Lisette devrait également être responsable des dossiers de l’Infrastructure publique et de l’Eau. En tant que No 3, Franchette Gaspard Pierre-Louis se verra confier les responsabilités de la Santé, du Bien-être de la famille et de l’Entrepreneuriat.

Les autres potentiels commissaires sont Richard Payendee, le tombeur de Johnson Roussety à Port-Mathurin, reconduit dans ses fonctions à la Pêche, à l’Environnement, à l’Agriculture et aux Énergie renouvelables, Rose de Lima Edouard aux Loisirs, Arts et Culture, Sports, ainsi que Daniel Baptiste à la Sécurité sociale, à l’Informatique et aux Coopératives. Rex Ramdally devrait également faire partie de l’Executive Council alors qu’au cas où Roxanna Collet devienne commissaire, Soopramanien Sooprayen pourrait redevenir Chairperson de l’Assemblée régionale de Rodrigues. Au cas contraire, ces responsabilités devraient être assumées par Roxanna Collet, qui a une formation légale.