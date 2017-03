Le Chef commissaire Serge Clair a, en début du mois, dressé un tableau du sport rodriguais et la vision de son gouvernement à l'occasion de son discours programme 2017-2022. Il a ainsi fait référence au courage des athlètes de l'île, réputés pour leurs exploits tout en affirmant que « mon gouvernement n'épargnera aucun effort pour promouvoir le sport d'élite et faire du sport une manière de vivre de chaque rodriguais. »À cet effet, Serge Clair a précisé que l'Assemblée régionale « continuera à mettre des moyens nécessaires à leur disposition », notamment des infrastructures de qualité, non seulement pour les sportifs, mais aussi pour la population à travers l'île.

Serge Clair a fait part de la détermination de son gouvernement d'investir davantage dans la création d'un plan d'accompagnement, d'encadrement et de subventions pour la professionnalisation du sport, avec une attention particulière pour le sport d'équipe. Il a également parlé de l'implémentation d'un « Medical Sport Unit » et comportant des équipements appropriés. Des spécialistes dans le domaine seront recrutés, afin de s'assurer de la bonne marche de ce centre médico-sportif. Dans sa quête à permettre aux sportifs de l'île de franchir un palier, Serge Clair a parlé de la formation des encadreurs, mais aussi du recrutement des professionnels en la matière, afin de mieux accompagner les sportifs.

L'organisation de compétition d'envergure régionale et internationale a aussi été évoquée, car selon lui, Rodrigues accueille avec succès depuis cinq ans, un certain nombre de tournoi inter-îles, mais aussi le Trail de Rodrigues et la compétition de kitesurf, deux compétitions qui dépassent le simple cadre régional. Serge Clair a indiqué que son gouvernement « poursuivra dans cette même philosophie » et aidera aussi à l'organisation d'autres événements d'envergure pouvant mettre davantage Rodrigues sur la carte internationale.

De nouvelles disciplines telles que le swim-run et le cyclisme, entre autres, feront prochainement leurs premiers pas dans l'île, alors que le handisport est appelé à prendre encore plus d'ampleur. Pour cela, Serge Clair a promis tout son soutien en dotant prochainement le comité régional d'équipements adaptés et nécessaires à une bonne pratique des disciplines concernées. Il a aussi déclaré que son gouvernement s'assurera que, dorénavant, toutes les nouvelles infrastructures sportives soient adaptées pour le handisport.

En dernier lieu, Serge Clair a indiqué que la participation de Rodrigues en tant qu'île aux Jeux des îles de l'océan Indien reste un objectif majeur de son gouvernement. On se souvient aussi que l'idée de l'ancien commissaire de la Jeunesse et des Sports, feu Ismaël Valimamode, était d'abord de faire participer Rodrigues en tant qu'île lors des Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (CJSOI), compétition à la fois sportive et culturelle, destinée aux jeunes de moins de 18 ans.

À noter aussi que le Chef Commissaire de Rodrigues a réaffirmé son soutien en faveur de la démarche des dirigeants sportifs de l'île pour la mise en place d'un comité régional olympique sportif (CROS). Il a indiqué que le sujet est toujours d'actualité et qu'il était important de poursuivre les négociations avec les autorités concernées. Pour rappel, c'est en début de 2014 qu'un groupe de dirigeants sportifs rodriguais — mené par l'ancien spécialiste du 400m Daniel André — avait entamé des démarches pour la reconnaissance d'un CROS par le comité olympique mauricien (COM).

La démarche n'avait pas abouti et le Mouvement sportif rodriguais (MSR) — formé entre-temps — avait même écrit au Comité olympique international (CIO) en ce sens. En septembre 2014 toutefois, Jérôme Poivey, Head of Institutional Relations and Governance du Relations Department du CIO avait précisé que la reconnaissance d'un CROS ne pouvait se faire sans l'aval du COM.