RODRIGUES — BUDGET : La voix discordante au nom de l’autonomie

Le coup d’envoi des consultations prébudgétaires à Rodrigues, présidées par le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, en début de semaine, a été marqué par une voix discordante. Au nom des principes relevant de l’autonomie, le président de la Rodrigues Government Employees Association (RGEA), Alain Tolbize, a décliné l’invitation officielle de participer à ces discussions et a exprimé le souhait que les dispositions de la Rodrigues Regional Assembly Act soient suives à la lettre et que le chef commissaire, Serge Clair, convoque des assises prébudgétaires. De son côté, lors de son premier déplacement dans l’île, le Premier ministre a eu de séances de travail avec le chef commissaire et des commissaires de la nouvelle Assemblée Régionale de Rodrigues, de même qu’avec les représentants des forces vives.

L’une des premières retombées de cette visite de Pravind Jugnauth est qu’un consensus s’est dégagé quant aux priorités pour le développement de Rodrigues. En vue du prochain budget, l’informatique, la pêche, l’agriculture et le tourisme ont été identifiés à cet effet. Pravind Jugnauth a fait comprendre aux Rodriguais qu’il veillerait que le projet de câble optique entre Maurice et Rodrigues soit réalisé avant la fin de son présent mandat.

Le Premier ministre a aussi commenté l’engagement de Maurice aux côtés de Rodrigues avec des dotations budgétaires de Rs 8,2 milliards au cours de ces deux derniers exercices financiers. « Depuis que le nouveau gouvernement est en place, nous avons toujours été à l’écoute des Rodriguais et nous avons traduit dans les faits notre engagement à travers une augmentation conséquente du budget de développement pour faire de vos ambitions une réalité », a-t-il dit, en rappelant que Rs 389 millions ont été allouées aux infrastructures routières, Rs 283 millions à l’éducation, Rs 141 millions à la gestion et l’amélioration de la distribution d’eau, Rs 84 millions à l’agriculture, Rs 73 millions aux services de santé, Rs 60 millions aux logements sociaux et Rs 25 millions aux sports et loisirs.

De son côté, Alain Tolbize, interrogé par Week-End, a tenu à expliquer que son refus d’être présent à la réunion de mardi dernier relève d’une décision de principe. « La logique de l’autonomie veut que le chef commissaire, qui détient le portefeuille des Finances, doit soumettre un budget proposal après consultations avec les forces vives de Rodrigues. Ce budget doit obtenir l’aval de l’Assemblée Régionale avant d’être soumis au gouvernement central. Or, dans le cas présent, il est évident que pe met saret divan bef ou, pir, li enn simp maskarad », s’est-il appesanti.

S’appuyant sur le précédent de l’année dernière où les suggestions proposées par la RGEA sont restées lettre morte, Alain Tolbize conteste la façon de procéder. « Sa fason ki minis Finans mett bann limit finansye lor propozisyon ki RRA bizin fer li al kont bann prinsip demokratik ek kont lespri otonomi parski li pa pran an konsiderasyon aspirasyon bann Rodriguais pou ki Rodrig gayn enn bidze ki pou kapav adress bann problem ki li pefer fas me li reflet plito lanvlop bidzeter ki minis finans finn deside pou aloue Rodrig », maintient le syndicaliste.

Alain Tolbize se dit prêt à s’engager dans des consultations initiées par le gouvernement régional de l’OPR sous la Rodrigues Regional Assembly Act. « Apre 15 ans lotonomi, finn ler pou respekte Rodriguais ek respekte sa lotonomi ki finn donn Rodrig la, sinon li pou zis enn lotonomi lor papye ki pa vo narye dan la pratik », a-t-il conclu.