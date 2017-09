RODRIGUES — CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE TRAIL : Grande première à Baie du Nord

Le championnat régional de trail de la Rodrigues Trail Association (RTA) sera, pour la première fois, couru dimanche prochain à 8h à Baie du Nord. Une dernière épreuve comptant pour le championnat 2017, alors que la saison prendra, elle, fin le 5 novembre avec l'organisation de la 8e édition du Trail de Rodrigues, qui sera courue entre Pointe Coton et Anse Quitor. Les inscriptions pour cette dernière compétition ont été étendues à dimanche prochain et, selon le président de la RTA, Henrico Louis, quelque 218 étrangers seront de la partie, aussi bien que 111 Mauriciens.

Pour la première fois à Rodrigues, il y aura un champion de la ligue et un champion régional, cela à l'issue de la sixième et dernière épreuve. Ivan-Cliff Rose est déjà champion de la ligue après avoir enregistré trois victoires de suite, une troisième place lors de l'épreuve inaugurale et une deuxième place derrière Patrice Chan Seem et Liraud Flore respectivement. Claudia Fong Kye s'est, elle, imposée chez les dames après ses premières places lors des premières et deuxièmes manches (ex aequo avec Christellenia Perrine sur cette dernière manche), et ensuite trois deuxièmes place. Le 1er octobre, ces deux trailers auront à se montrer encore plus efficaces s'ils espèrent réaliser le doublé ligue-championnat. Et qui sait dans le cas d'Ivan-Cliff Rose, peut-être le grand chelem avec une victoire lors du Trail de Rodrigues, course dont il avait été le tout premier vainqueur en 2000.

Rose et Fong Kye en quête de doublé

Lors de la course du 1er octobre, Ivan-Cliff Rose devra garder un œil sur Patrice Chan Seem, vainqueur de la première course de la saison, mais également troisième de sa catégorie lors du Ferney Trail de la semaine dernière, à Maurice. Il y aura aussi un certain Liraud Flore, vainqueur d'une manche cette saison et aussi champion, par deux fois, du Trail de Rodrigues (2015 et 2016). C'est dire que les 25 km, dont le départ est prévu à 8h à Baie du Nord, s'annoncent très disputés. Idem chez les dames, où Claudia Fong Kye sera opposée à Mary-James Agathe, la revenante. Cette dernière, il convient de le souligner, avait facilement remporté la cinquième manche devant cette même Claudia Fong Kye. A noter qu'un parcours de 15 km sera également au programme.

Pour Henrico Louis, l'organisation de ce championnat régional pimentera encore plus le trail rodriguais avec la mise en jeu de ces titres supplémentaires, tant chez les hommes que chez les dames. « Le fait même d'ajouter deux titres supplémentaires motivera davantage les trailers, car ils feront leur maximum pour faire tomber les champions de la ligue. Nous nous attendons donc à une belle course », a-t-il déclaré. Ce dernier a ajouté que l'organisation de cette course est en bonne voie, mais trouve dommage qu'aucun partenaire financier ne s'est manifesté pour soutenir la tenue de ce premier championnat régional.

Rencontre avec les présidents de village

Le président de la RTA a indiqué que ce championnat régional aura pour thème « Trail pou ene cose » et qu'une partie des recettes sera aussi versée au fiancé d'une trailer, lui-même ancien trailer et qui a été victime d'un grave accident de la route en juillet. « Nous invitons la population à venir en nombre pour soutenir cette cause et cette personne. Au niveau du club nous faisons tout notre possible pour faire de cette course un succès », a-t-il souligné.

Par ailleurs, Henrico Louis a fait remarquer que l'organisation du 8e Trail de Rodrigues est en bonne voie et que les inscriptions, qui devaient être closes le 15 septembre, ont été étendues jusqu'à dimanche prochain 1er octobre. « Deux-cents-dix-huit participants étrangers se sont déjà inscrits à ce jour et sont issus de La Réunion, de la France, du Luxembourg et même des Pays-Bas. Le point positif demeure la hausse au niveau des participants mauriciens qui est passé à 111 trailers contrairement aux 69 participants de l'an dernier », a-t-il indiqué.

Henrico Louis a ajouté qu'une rencontre s'est tenue samedi dernier au centre culturel Mon Plaisir avec les présidents de village, cela afin de les sensibiliser pour une participation massive des villageois. « L'idée est de faire participer un maximum de Rodriguais à cette grande course. Un premier objectif a été atteint avec la tenue de cette rencontre. Nous remercions la Rodrigues Council Social Services qui nous a permis de réunir tout ce beau monde », a-t-il souligné. Il a ajouté que la réunion s'est très bien passée et a remercié les présidents de village pour leur collaboration.

Pour rappel, un concours de meilleur village est organisé chaque année, et ce, en fonction du nombre de participants, mais surtout par rapport au classement de leurs trailers à l'arrivée. Le titre était allé à Baie-aux-Huîtres, l'année dernière. Pour ce qui est des tracées du trail 2017, il y aura l'épreuve phare du Trail Perroquet couru sur 44 km. Le départ sera donné à 5h du matin devant l'hôtel Coton Bay, alors que l'arrivée sera jugée à la réserve des Tortues François Leguat à Anse Quitor. Trois autres parcours seront au programme, soit le Trail Solitaire (22 km), le Trail Gecko (12 km) et un fun race de 6 km.