RODRIGUES — CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE LUTTE : La non-participation de Rosario Meunier décriée

La Fédération mauricienne de Lutte (FML) était finalement représentée aux Championnats d'Afrique du week-end dernier au Maroc par un lutteur seulement, nommément Guyliane Bandou dans la catégorie des moins de 65 kg. Le Rodriguais Rosario Meunier n'a lui pas été en mesure de faire le déplacement pour des raisons qui demeurent jusqu'ici inconnues. La présidente du comité régional de Rodrigues, Clairmène Roussety, est elle montée au créneau pour dénoncer ce qu'elle considère comme étant un manque flagrant de considération à l'égard de son comité, de ses lutteurs et de Rosario Meunier (-55 kg) en particulier.

Que s'est-il réellement passé pour que Rosario Meunier soit écarté de ce déplacement ? C'est la grande question que se pose Clairmène Roussety, d'autant, a-t-elle précisé, que ni Rosario Meunier et encore moins Guyliane Bandou ne devaient faire ce déplacement. Cela après avoir appris de la bouche du trésorier de la fédération, nommément Joël Antoinette, dans l'après-midi du 25 avril, que les paiements pour leur enregistrement n'avaient pu être effectués à temps auprès du comité organisateur.

« Nous étions en pleine préparation au gymnase avec Rosario et d'autres lutteurs lorsque Joël Antoinette m'a appelée pour me dire que Maurice ne participera pas à ces Championnats d'Afrique. Il m'a fait comprendre que les paiements pour les enregistrements n'avaient pu se faire à temps. J'ai eu un choc en apprenant cette nouvelle, surtout en pensant à Rosario, lequel s'était énormément investi dans la préparation. Il était même convaincu, comme nous d'ailleurs, de pouvoir revenir avec une médaille », a déclaré Clairmène Roussety.

De là, a-t-elle ajouté, le comité régional a laissé tomber. Les dirigeants rodriguais sont cependant tombés des nues lorsqu'ils ont appris, à travers la presse, la participation de Guyliane Bandou à ces championnats, accompagné de l'entraîneur national, Soogen Veeren. Selon notre confrère Le Mauricien, il aura fallu l'intervention du président de la FML, Richard Papie, présent au Maroc dans le cadre du congrès de la Confédération africaine, pour convaincre le président de cette instance, Faoud Meskout, de laisser participer Guyliane Bandou.

Pourquoi Bandou et pas Meunier ?

Pour ce qui est de Rosario Meunier, il est indiqué que le comité organisateur n'était pas en présence de certains documents, soit l'accord parental et le certificat médical. « Nous avons été déçus, voire outrés, en apprenant que Guyliane Bandou était parti et pas Rosario. Nous avons appris à travers la presse que Richard Papie était intervenu pour qu'il arrive à participer à cette compétition. Pourquoi Bandou et pas Meunier ? De quel accord parental et de certificat médical parle-t-on quand on sait que Rosario à 18 ans et n'est ainsi pas mineur ? Personnellement, ces raisons ne tiennent pas la route », a déploré Clairmène Roussety.

Pour cette dernière, il est clair que la FML n'a pas joué franc-jeu sur ce dossier. « Ce qui nous révolte le plus, c'est que j'ai appelé Joël Antoinette pour avoir des éclaircissements. Toutefois, il n'a pas répondu à son téléphone et encore moins rappeler », a-t-elle déploré. Clairmène Roussety pensait que l'attitude de la FML avait changé à l'égard du comité régional et d'athlètes rodriguais, et ce après le discours de Richard Papie lors de l'assemblée générale élective du début d'année. « Richard Papie avait eu de bons mots à l'égard des athlètes rodriguais et de ses dirigeants. J'ai même été élue au sein du comité directeur. Malheureusement, je me suis trompée », a-t-elle fait ressortir.

Pour conclure, Clairmène Roussety a indiqué qu'au départ, la FML avait demandé au comité régional de Rodrigues de préparer deux lutteurs, nommément Rosario Meunier, aussi bien que David Ste Marie, pour ces Championnats d'Afrique et d'y entamer toutes les procédures nécessaires. Finalement, a-t-elle expliqué, la fédération a indiqué que le ministère de la Jeunesse et des Sports allait prendre en charge deux lutteurs seulement et que dans cette nouvelle configuration, seul Rosario Meunier était retenu. À noter que le comité régional voulait faire participer des lutteurs cadets et juniors à ces championnats. Si le feu vert de la fédération avait été obtenu, en revanche, la Commission des Sports avait elle indiqué qu'elle n'avait pas les moyens pour financer ce déplacement au Maroc.