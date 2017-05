RODRIGUES : Le changement de nom de l'aéroport fait des vagues

Le projet en vue de changer le nom de l’aéroport Sir Gaëtan Duval à Plaine-Corail, Rodrigues, fait des vagues. L’Assemblée Régionale de Rodrigues, qui se réunit aujourd’hui, débattra de la motion en vue de changer le nom de cet aéroport régional. La motion est inscrite au nom du chef commissaire, Serge Clair. Avec la majorité de l’Organisation du Peuple de Rodrigues au sein de cette instance régionale, il ne fait aucun doute quant au sort de cette motion. La décision devra être agréée par le gouvernement central en fin de compte.

De son côté, le Minority Leader, Nicolas Von Mally, a soutenu que cette démarche n’a pas sa raison d’être alors que le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, a déjà dénoncé ce comportement revanchard de l’OPR contre le leader historique du PMSD.

Dans une lettre adressée au chef commissaire ce matin, Me Rama Valayden a fait un vif plaidoyer pour que ce changement de nom soit gelé. « I humbly appeal not to proceed with the change of name of the Sir Gaëtan Duval Regional Airport as it will be a wrong signal to all of us who love the Republic and more particularly the island of Rodrigues and its people. I have always felt that I am a Rodriguan at heart and I know that late Sir Gaëtan Duval, who was my pupil master, also loved Rodrigues as much », souligne Me Valayden, qui ajoute à l’intention de Serge Clair que « I beg you on my knees not to go ahead with such a change of name as it will portray badly on your administration ».