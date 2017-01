RODRIGUES - DÉMOCRATIE RÉGIONALE : Arrangement MR/Roussety au lieu d’alliance électorale

Faute d’une alliance électorale en bonne et due forme entre le Mouvement Rodriguais (MR) et le Front Patriotique Rodriguais (FPR) face à l’Organisation du Peuple de Rodrigues (OPR), pour le scrutin du 12 février, un arrangement entre le MR et Johnson Roussety a été conclu après des négociations ardues dans la journée d’hier. Au terme de cet accord négocié par un intermédiaire Franco-Rodriguais, Robert Poupon, conseiller auprès du MR, le FPR de Johnson Roussety ne présentera pas de candidats dans les six régions avec le leader du FPR assuré d’une investiture dans le chef-lieu de Port-Mathurin, la région No 5, et laissant le champ libre à une confrontation directe entre le MR et l’OPR. Les instances dirigeantes du MR et du FPR, réunies d’urgence et de manière simultanée, ont avalisé cet arrangement de dernière heure, évitant du même coup un éparpillement des votes de l’opposition. Dans cette perspective, la joute pour les prochaines élections régionales s’annonce intéressante à plus d’un titre, le commissaire sortant, Richard Payendee, étant déterminé à laver l’affront de sa défaite face au même Johnson Roussety à Port-Mathurin en 2006.

À la mi-journée hier, aucune option d’alliance électorale n’était sur la table. Les leaders du Mouvement Rodriguais et du Front Patriotique Rodriguais, Nicolas Von Mally et Johnson Roussety respectivement, n’étaient pas sur la même longueur d’ondes. Johnson Roussety n’était nullement chaud avec une investiture pour lui à Port-Mathurin (No 5). Les autres conditions avancées par le MR, soit la dissolution du FPR, étaient jugées inacceptables. Devant l’enjeu de ces élections régionales, le conseiller Robert Poupon est alors entré en scène en vue d’aplanir les difficultés et de construire un pont politique entre Von Mally et Roussety.

Ce Franco-Rodriguais n’en était pas à sa première mission de médiation. Si les deux précédentes avaient échoué, la troisième devait être concluante. En fin de matinée hier, il devait se pointer au domicile de Johnson Roussety avec une enveloppe cachetée contenant un message du leader du MR. Après avoir pris connaissance de ces propositions, des développements allaient intervenir, les instances de ces deux partis étant convoquées d’urgence en fin de journée.

Les conditions de cet accord électoral ont été votées à l’unanimité dans les deux partis. Ainsi, Johnson Roussety obtenait le ticket du MR pour Port-Mathurin avec la promesse du poste de Deputy Chief Commissionner en cas de victoire du MR. Des négociations sont toujours en cours avec Nicolas Von Mally, notamment sur le choix des candidats du FPR qui se présenteront aux côtés du MR lors des élections du 12 février.

« J’ai accepté le ticket du MR au No 5 et, en cas de victoire du MR, je serai adjoint au chef commissaire », déclare Johnson Roussety. Il se montre toutefois très prudent au sujet de cet accord et maintient qu’il n’y a pas de dissolution de son parti, préférant parler d’un arrangement électoral avec le FPR ne prenant pas part au scrutin régional. Robert Poupon se dit, lui, satisfait de ce dénouement au sein de l’opposition.

De ce fait, le match entre Richard Payendee, de l’OPR, et Johnson Roussety à Port-Mathurin monopolisera la campagne électorale, qui abordera à partir du week-end un nouveau palier d’animation. Richard Payendee, qui remplacera Maël Valimamode, décédé, a une mission spéciale à accomplir. Il veut prendre sa revanche sur Johnson Roussety, qui l’avait devancé dans le chef-lieu lors du scrutin de décembre 2006. Mais Johnson Roussety affirme toutefois qu’il ne se laissera pas faire.