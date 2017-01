RODRIGUES-DÉMOCRATIE RÉGIONALE :Le compte à rebours du 12 février enclenché

La soumission des Party Lists pour la représentation proportionnelle à l’Assemblée régionale au plus tard le 26 janvier

Consultations en fin de matinée entre la Commission électorale et les six Returning Officers désignés pour conduire les élections régionales du 12 février

Avec la publication par la State House à 16h07 hier de la proclamation de la dissolution de l’Assemblée régionale à Rodrigues au terme d'un mandat de cinq ans, le compte à rebours pour le prochain scrutin régional, fixé au dimanche 12 février, a été enclenché. Quelque 28 791 électeurs, répartis dans les six régions de Rodrigues et 18 centres de vote, sont concernés par cet exercice de démocratie régionale avec 12 élus sous le First Past The Post et un minimum de cinq membres de l’Assemblée régionale sous la représentation proportionnelle. Ainsi, dès hier après-midi, la Commission électorale a mis en branle les procédures avec la nomination des six Returning Officers et l’élaboration des principales étapes du calendrier électoral. En cours de matinée, le commissaire électoral, Irfan Rahman, et des membres de l’Electoral Supervisory Commission, dont le président Me Yusuf Aboobakar, Senior Counsel, ont eu une première séance de travail avec les Returning Officers désignés.

Avec le Polling Day fixé au dimanche 12 février, la présidente de la république, Ameenah Gurib-Fakim, a décrété, par voie de “Writs of Elections”, le samedi 21 janvier comme étant le Nomination Day pour le dépôt des candidatures dans les six régions. Ainsi, en marge de ces élections régionales, la Commission électorale a déjà établi les étapes cruciales de ce calendrier, la soumission des Party Lists pour le choix des membres de l’Assemblée régionale, sur la base de la représentation proportionnelle, devant se faire le 26 janvier au plus tard.

Les autres dates majeures de la campagne pour la Commission électorale et les partis politiques contestant ces élections régionales sont les suivantes :

– Vendredi 6 janvier : publication du “Notice of Election” et la première d’une série de séances de travail avec les Returning Officers à la Commission électorale

– Lundi 9 et mardi 10 : application pour l’enregistrement des partis politiques ou alliances électorales

– Mercredi 11 : enregistrement des partis ou alliances et allocation des symboles pour les bulletins de vote

– Jeudi 12 : publication de la lise des partis ou alliances électorales enregistrés officiellement

– Samedi 21 : dépôt de candidatures dans les six régions avec les candidatures enregistrées officiellement dans les Nomination Centres entre 9h et 15 avec le paiement de la caution de Rs 500 par candidat

– Mardi 24 : Date limite pour les retraits de candidatures avec la fermeture des bureaux à 15h

– Mercredi 25 : confirmation des symboles pour le scrutin

– Jeudi 26 : soumission des Party Lists pour la représentation proportionnelle

– Dimanche 12 février : “Polling Day” dans les six régions et 18 centres de vote, avec l’ouverture des bureaux de vote de 6h30 à 15h30

– Lundi 13 février : début du dépouillement des bulletins de vote à 8h avec la proclamation des résultats et la désignation des membres de l’Island Region Seats selon la proportionnelle à 17h30 ce même jour.

En parallèle, la Commission électorale a engagé des consultations avec l’Imprimerie du gouvernement pour l’impression de quelque 30 000 bulletins de vote entre le mardi 24 janvier et le 6 février. Cette étape se déroule sous de strictes conditions de sécurité, des membres de la Special Mobile Force prenant contrôle de l’accès à l’enceinte de l’Imprimerie du gouvernement, à La Tour Koenig, pendant toute cette période. Un vol spécial d’Air Mauritius à destination de Rodrigues est prévu dans la matinée du vendredi 10 février pour le “despatching” des bulletins de vote et autres matériels nécessaires pour la tenue de ces élections régionales, la quatrième pour Rodrigues depuis son autonomie.

Les plus importantes régions pour ces consultations régionales sont Saint-Gabriel (No 3), avec 5 445 inscrits, et le chef-lieu, Port-Mathurin, avec 5 380 électeurs. La situation dans les six régions de Rodrigues est la suivante :

– La Ferme (No 1) : 4 878 électeurs, répartis à Grand La Fourche Corail GS (2007) et St Esprit RCA (2 871) – Le Returning Officer est Yvan Jean-Louis

– Maréchal (No 2) : 4 093 inscrits, soit 2 284 au Maréchal College, 1 300 à Ste Thérèse de l’Enfant Jésus RCA et 509 à Mangues GS – Pravin Harrah en tant que Returning Officer

– Saint-Gabriel (No 3) : 5 445 électeurs, soit 1 464 à Port-Sud-Est GS, 1 626 à Citron Donis College et 2 355 à Antoinette Prudence Ste Famille RCA et – Kevina Poollay-Mootien nommée Returning Officer

– Baie-aux-Huîtres (No 4) : 4 257 électeurs, dont 2 940 à Baie-aux-Huîtres GS, 416 à Montagne Charlot et 901 à Le Chou College – Prameeta Goordyal-Chittoo, Returning Officer

–Port-Mathurin (No 5) : 5 380 inscrits, soit 2 296 à Basile Allas GS, 1 420 à Terre-Rouge GS et 1 664 à Mont-Lubin College – Moonesur Seetaram Returning Officer

– Grande-Montagne (No 6) : 4 738 inscrits, avec 424 à Montagne Goyave Community School, 1 750 à Grande Montagne College, 1 052 à Batatrand GS et 1 512 à Marc Etienne Roche Bon Dieu GS – Carole Green-Kokhoo est la Returning Officer.