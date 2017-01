RODRIGUES—DÉMOCRATIE RÉGIONALE: L’alliance MR/FPR face à l’OPR tuée dans l’œuf

Le scrutin du dimanche 12 février à Rodrigues se résumera à un match électoral à quatre, avec les trois partis de l’opposition— le Mouvement Rodriguais (MR) de Nicolas Von Mally, le Front Patriotique Rodriguais (FPR) de Johnson Roussety et le Mouvement Indépendantiste Rodriguais (MIR) de Jocelyn Louis— engagés dans une course-poursuite en vue de rattraper l’Organisation du Peuple de Rodrigues (OPR) de Serge Clair pour le contrôle de l’Assemblée régionale durant les cinq prochaines années. En effet, les négociations engagées entre le FPR et le MR visant à constituer un front uni face à l’OPR pour ces élections régionales ont échoué. Les conditions imposées par le MR ont été rejetées par le leader du FPR. D’autre part, le leader du MR part en guerre contre l’OPR au sujet des allégations de bribe électoral que pratiquerait par la majorité sortante, et avance que ce parti compte avoir recours aux procédures légales pour tout redressement.

Les espoirs de Johnson Roussety pour une alliance électorale avec le MR se sont envolés en un clin d’œil. Jusqu’en début de semaine, l’éventualité d’un accord électoral était à l’ordre du jour. Les principales propositions soumises par le FPR étaient que Nicolas Von Mally devait être désigné en tant que leader et présenté lors de la campagne comme Shadow Chief Commissioner et Johnson Roussety en tant que Shadow Deputy Commisioner. Il était aussi question que trois tickets soient alloués au FPR, soit dans les régions de Baie-aux-Huîtres, Port-Mathurin et Grande-Montagne, sur les douze sièges à pouvoir sous le First Past the Post, de même que des consultations au sujet de la meilleure formule pour la Party List.

Dans une correspondance adressée à cet effet au camarade Nicolas Von Mally, Johnson Roussety soutient qu’il n’est plus l’heure de tergiverser au sein de l’opposition car « il faut être à la hauteur des attentes de la population de Rodrigues ».

Toutefois, à hier après-midi, les ponts ont été coupés. Lors de la réunion du bureau politique, le MR n’a concédé qu’un seul ticket au FPR, soit Johnson Roussety dans le chef-lieu, Port-Mathurin, face à Richard Payendee et Rose de Lima Edouard de l’OPR. D’autre part, le MR a exigé que Johnson Roussety saborde son parti à la conclusion d’un accord électoral. Le leader du FPR se verrait seulement garantir un poste de commissaire au sein du conseil exécutif en cas de victoire de cette alliance de l’opposition, repoussant du même coup la possibilité d’être l’adjoint de Nicolas Von Mally.

Johnson Roussety a repoussé d’un revers de la main cette proposition du MR et compte rédiger la liste de candidats du FPR pour le scrutin du 12, en gardant ses chances de réaliser un score supérieur à la barre des 10 % pour se qualifier sous la représentation proportionnelle, avec au moins un représentant dans la prochaine Assemblée régionale de Rodrigues. La principale crainte exprimée par le leader du FPR est que la division des votes entre les partis de l’opposition pourrait profiter à l’OPR au décompte final des bulletins de vote dans les six régions de Rodrigues à la proclamation des résultats le lundi 13 février.

Dans le camp du MR, l’optimisme dans une victoire électorale est de mise. S’entretenant avec la presse en ce début de semaine, à Camp-du-Roi, soit à quelques jours de la présentation des candidats à La Ferme, Nicolas Von Mally a maintenu que le Mouvement Rodriguais est confiant de remporter ces élections régionales. Ces élections, est-il d’avis, ne sont qu’une bataille psychologique à laquelle « le MR est bien placé pour remporter la victoire ».

Le leader du MR a déclaré que son parti n’a été nullement surpris par la dissolution soudaine de l’Assemblée régionale, ajoutant qu’un travail constant et régulier a été mené par son parti sur le terrain. Il affirme que son parti s’était déjà préparé à cette éventualité. Le bilan de l’OPR pour ces cinq dernières années, a-t-il relevé, est « catastrophique ». Le MR a soutenu « posséder les atouts nécessaires pour remettre l’économie rodriguaise sur les rails ».

Passant à un autre ordre d’idées, Nicolas Von Mally a souligné que la loi doit être respectée pendant toute campagne électorale. Il a fustigé les actions de l’OPR en ce début de campagne, notamment par rapport à la tenue du rassemblement de dimanche dernier à Pointe-Coton. Il a fait état des allégations à l’effet qu’à la veille de la présentation des candidats, il y a eu une distribution de convocation pour le paiement de la compensation aux éleveurs de bétail affectés par la fièvre aphteuse.

« Nous avons vu des gens faire la queue à Port-Mathurin dimanche matin à cet effet. C’est du jamais vu. L’OPR ne joue pas le jeu démocratique et change les règles du jeu », a lancé le leader du MR, qui a également évoqué la présence d’un véhicule de l’Administration de Rodrigues engagé au rassemblement de Pointe-Coton. « Le MR sera vigilant et des actions légales seront entamées contre toute action de bribe électoral », devait-il ajouter, avant de donner rendez-vous à ses partisans samedi à La Ferme pour répliquer à l’OPR.

ÉLECTIONS RÉGIONALES: Du renfort de la SSU attendu dans l’île la semaine prochaine

Avec la campagne électorale à Rodrigues entrant dans sa phase active, les autorités policières s’organisent pour assurer le maintien du Law and Order. Ainsi, une réunion de coordination s’est déroulée hier sous la supervision du Divisional Commander, l’assistant commissaire de police Rajcoomar Siba. L’objectif est de passer en revue les moyens logistiques existants de même que d’établir les besoins supplémentaires en hommes et en véhicules pour couvrir l’île.

Rajcoomar Siba et ses principaux collaborateurs ont effectué une inspection des institutions qui serviront de centres de vote pour renforcer la sécurité. Une mission devra se rendre à Rodrigues dès demain pour travailler en étroite collaboration avec le personnel de la Commission de l’Infrastructure publique, délimitant la zone des 200 m autour de ces mêmes centres de vote.

Des éléments de la Special Supporting Unit sont attendus en renfort à Rodrigues la semaine prochaine alors que des véhicules de la police additionnels seront embarqués lors du prochain voyage du MV Anna. Des consultations ont également eu lieu entre les partenaires tels que les douanes, Airports of Rodrigues, Air Mauritius et les officiers de l’administration centrale afin de mettre en place les structures qui permettront l’acheminement des urnes contenant les bulletins vers Rodrigues, dans tous les centres de vote et le retour vers Maurice à partir du 10 février.