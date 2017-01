RODRIGUES - FORCE POLICIÈRE : 90 Trainee Constables confirmés 

La force policière à Rodrigues compte 90 éléments de plus. Ils ont reçu leur lettre de confirmation samedi dernier lors d’une cérémonie au centre de loisirs de Mont Plaisir. Attestation remise par l’ACP Rajcoomar Siba, Divisional Commander, devant un parterre de hauts gradés de la police et de leurs parents.

Dans son discours, le Division Commander a évoqué les responsabilités des policiers et aussi leur fierté d’appartenir à la famille en exerçant un métier noble. « Met sa uniform-la se ene fierte, se enn prestige, me porte sa uniform-la ena so bann obligation et ban responsabilite. Kan ou port sa uniforme-la, ou mars lor simin, ou represant commisser de polis. Ou pe met en plas sur le terrain tou se ki li pe trouve o nivo stratezi. Se ou ki en contact ek la population et se ou qui transmet so mesaz a la population, donc ou ena ene rol importan. Bizin a la hauteur de sa rol et responsabilite-la ki nou pe mett dan ou », a-t-il exhorté.

Il a par ailleurs mis en garde certains policiers, qu’ils qualifient de « brebis galeuses » et qui ternissent l’image de la police. « Sa bann dimoune ki pe amen limaz la polis dan le fond la, nou pou rode zot et nou pou trouv zot », a-t-il prévenu. Citant son propre exemple, il a soutenu qu’il y a 30 ans, il était encore un simple constable et souhaiterait voir qu’un policier de cette équipe accède au poste de commissaire de police. Les 90 policiers ont effectué une « passing out parade » et ont marché depuis le centre des ressources humaines, à Malabar, jusqu’au centre de loisirs de Mont Plaisir. Un film montrant les différents départements de la police à l’œuvre a été projeté.

Pour rappel, les 90 policiers ont effectué deux années au sein de la Police Training School de Plaine-Corail pour parfaire leur formation dans différentes parties de l’île. La force policière, qui est présente à Rodrigues depuis 1840, compte à ce jour un effectif de plus de 600 policiers.