RODRIGUES - INFRASTRUCTURE : L’aérogare New Look de Plaine-Corail en juillet 2018

Les travaux pour l’extension du terminal de Plaine-Corail Airport ont démarré en début de semaine. En principe, l’aérogare New Look devra être livrée et opérationnelle en juillet 2018, soit après 333 jours. C’est ce qu’ont indiqué à la presse cette semaine les responsables d’Airport of Rodrigues. Le contrat alloué à la firme Tayelamay and Sons Enterprise Limited est d’une valeur de Rs 131 millions.

Présentant les grandes lignes des travaux à être exécutés, Claude Wong So, d’Airport of Rodrigues Ltd, a fait comprendre que la progression du nombre de passagers traités par les services à l’aéroport régional n’a cessé de croître au fil des ans. En 2003, année de sa mise en opération, l’aéroport de Plaine-Corail avait accueilli 117 580 passagers. En 2016, ce chiffre est passé à 184 791 passagers. Le nombre de dessertes aériennes, qui s'élevait à 2 344 en 2003, s'est chiffré à 3 102 l’année dernière, soit un peu moins d’une dizaine par jour.

Claude Wong So s’est appesanti sur la nécessité de ces travaux d’agrandissement en se basant sur l’évolution du volume de trafic et de passagers. L’objectif : mettre en place les structures adéquates pour diriger au moins trois à quatre vols en des périodes très courtes. L’Arrival Hall et le Departure Hall seront agrandis et améliorés afin d'offrir plus de confort aux passagers. Claude Wong So a expliqué que l’aération naturelle du terminal de Plaine-Corail Airport « ne peut plus se faire » et qu'une climatisation générale est prévue.

Le Chairman de l’Airport of Rodrigues Ltd a annoncé le recrutement de treize nouveaux employés, dont huit Patrol and Security Officers et cinq Tradesmen on Shift, portant le personnel à 76 au total. D’autres recrutements sont également « in the pipeline ».

Les travaux ont déjà démarré lundi dernier et sont entrepris par la firme Tayelamay and Sons Entreprise Ltd. Ils seront effectués en quatre phases différentes afin de permettre à l’aéroport de continuer à opérer normalement. Des travaux de construction de nuit seront également envisagés. Un des directeurs d'Airport of Rodrigues, Davis Hee Hong Wye, a tenu à faire appel à la compréhension des passagers, car ces développements « occasionneront un chamboulement » dans les procédures au départ et à l’arrivée.

De 2 489 mètres carrés actuellement, une extension de 1 487 m2 sera réalisée pour une superficie totale du terminal de 3 976 m2. Le coût de ce projet s’élève à Rs 131 millions, dont Rs 98,3 millions pour la construction et quelque Rs 30 millions pour les nouveaux équipements. L’appel d’offres pour les travaux d’agrandissement de l’aérogare a été lancé en juin 2017 et le contrat alloué en juillet 2017. Les travaux ayant démarré en ce mois d’août devront être achevés en juillet 2018.

Par contre, le projet d’agrandissement de la piste d’atterrissage de Plaine-Corail Regional Airport est retourné à la case départ, et ce, en raison des problèmes de topographie pour cette nouvelle infrastructure qui devrait permettre d'accueillir de plus gros porteurs que les ATR d’Air Mauritius.