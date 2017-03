RODRIGUES: Le marché de l’emploi, un serpent qui se mord la queue

Avec tant d’autres sujets, l’emploi semble faire partie de ces tabous qu’on évite d’aborder à Rodrigues. En parler ouvertement serait mettre le doigt sur des aspects qui fâcheraient les décideurs politiques dans l’île, lesquels, et ce qu’importe leur couleur politique, ont toujours promis de dynamiser ce secteur. En attendant, la génération montante se heurte à des perspectives limitées et les diplômés doivent ranger leurs qualifications universitaires et revoir leurs ambitions à la baisse pour éviter le chômage. L’île, qui vient de connaître des élections pleines de promesses pour l’emploi et qui produit chaque année quatre lauréats et des boursiers qui, plus tard ,rentreront à Port-Mathurin avec maîtrise ou licence en poche, peine à répondre aux aspirations des jeunes Rodriguais. Ces derniers, diplômés ou pas, habitués à vivre pleinement leur insularité, ne demandent pourtant qu’une chose : travailler dans leur île.

Il y a encore quelque temps, Corélie Étienne, 18 ans, rêvait d’être médecin. Elle n’était pas encore lauréate de la cuvée 2016. La jeune Rodriguaise envisageait alors une carrière dans un secteur qu’elle affectionne particulièrement. Dans sa tête se dessinaient des plans. Après ses études, elle rentrerait à Rodrigues, avec les qualifications requises en poche et ouvrirait peut-être, au mieux, un cabinet ou au pire travaillerait dans un des deux hôpitaux de l’île.

Mais lorsque les résultats de Higher School Certificate de Cambridge tombent le 3 février dernier, Corélie, qui habite le village de Tamarin, changera de plan de carrière. L’ex-étudiante et lauréate du Rodrigues College décide de se lancer dans des études en ingénierie civile. “Je dois être réaliste. J’ai pris ma décision en fonction des perspectives d’emploi à Rodrigues. J’ai bien réfléchi sur la question. Travailler dans le secteur des infrastructures serait plus judicieux car l’île est appelée à se développer”, confie-t-elle.

En s’orientant vers des études en ingénierie civile, Corélie sait qu’elle pourra rentrer, sans s’inquiéter, dans son île après ses qualifications universitaires. Contrairement à la pratique médicale en privée, l’ingénierie est un secteur d’avenir. Les Rodriguais sont confiants: leur île est appelée à se développer en se dotant de nouveaux bâtiments, de meilleures routes, de nouvelles structures.

Mais voilà, tous les jeunes sortis du collège, boursiers ou pas, ne peuvent envisager d’embrasser une carrière dans la construction civile. Pourtant, lorsqu’il s’agit de lauréats ou de boursiers, tous disent avoir le même désir, celui de se mettre au service de Rodrigues. Mais une fois l’euphorie des résultats de HSC passée, la réalité rattrape vite les jeunes esprits. D’ailleurs, si Corélie Étienne a changé d’avis en matière de filière, c’est aussi pour des raisons financières.

Un lauréat rodriguais bénéficie d’une bourse d’études à hauteur de Rs 300 000 annuellement. S’il opte pour des études plus coûteuses, il lui faudra alors s’acquitter de la différence. “La médecine coûte cher et je n’ai pas les moyens pour cela”, confie Corélie. Et c’est à Maurice que la jeune lauréate rodriguaise a décidé de poursuivre ses études. “Aussi, je me sentirai plus en confiance à Maurice. Je n’ai jamais voyagé et j’ai peur de ne pas être en mesure de m’adapter dans un pays européen pour son climat, son environnement et sa culture. J’ai des amis à Maurice, je ne me sentirai pas seule.”

Des diplômés pour des postes avec SC/HSC

Avec une population estimée à 42 058 âmes et un marché du travail peu dynamique, occupé par environ 17 990 personnes, Rodrigues, comme nous le dit un enseignant, “est un goulot d’étranglement” qui offre peu de perspectives d’emploi à ses jeunes, surtout aux diplômés. Dans une île où le secteur agricole et celui de la pêche emploient la majeure partie des ressources humaines, soit 6 075 personnes, les jeunes en fin d’études secondaires et universitaires n’envisagent pas leur avenir dans ces deux domaines. La sécheresse freine toute envie de se tourner vers l’agriculture et ses possibilités. De plus, les alternatifs à cette problématique tardent à venir. Quant au tourisme, ce secteur a du mal à fournir un service de qualité et, de plus, il est occupé par près de 900 personnes.

Pour ne pas rester au chômage, les jeunes se tournent vers la fonction publique, la seule issue fiable. Mais là aussi, les postes sont limités. “Au dernier exercice de recrutement de General Service Officers, des détenteurs de licences, surqualifiés, ont postulé alors que les qualifications requises étaient le School Certificate et/ou le Higher School Certificate”, nous explique une source dans l’administration rodriguaise. D’ailleurs, après l’agriculture et la pêche, l’administration publique emploie près de 2 434 Rodriguais.

Si dans les discours il est dit que l’informatique est appelée à se développer grâce à une meilleure connexion avec le monde à travers la fibre optique, pour le moment, le domaine de l’information et de la communication compte moins de 200 employés. “Les Rodriguais qui ont étudié à l’étranger et qui sont rentrés depuis n’ont pas été témoins d’évolution”, confie un ancien boursier qui veut rester discret.

Critiquer “les décideurs qui n’ont pas de vision à long terme, qui ne font rien pour changer le paysage économique de Rodrigues, qui pensent que la construction des bâtiments et des routes est synonyme de développement et qui ne réalisent pas que le progrès c’est aussi de pouvoir mettre en place des infrastructures et des piliers pour soutenir l’économie” n’est pas une démarche qui peut se faire de manière ouverte à Rodrigues.

L’île a besoin de ses cerveaux

Combien de diplômés il y a-t-il à Rodrigues ? Combien de lauréats ou de boursiers qui ne sont pas rentrés depuis ces dix dernières années ? Ces questions posées à la Commission de la Formation et transmises également à qui de droit à l’Assemblée Régionale sont restées sans réponses. En revanche, tous ou quasiment tous à Rodrigues connaissent “un diplômé qui a préféré rester à l’étranger plutôt que de rentrer pour ne pas trouver du travail.” C’est ainsi qu’on nous parle “de cette jeune fille diplômée en agriculture qui est aujourd’hui trainee nursing officer à Maurice !”

Depuis quelques années, Nan Rock Perrine, recteur du Rodrigues Collège, l’établissement qui produit quatre lauréats annuellement, rappelle à ses élèves en passe de finir leurs études que l’île a besoin d’eux. Car, mine de rien, la fuite des cerveaux serait bel et bien une réalité. Toutefois, le recteur précise : “Certes j’encourage les jeunes à revenir pour travailler pour le progrès de Rodrigues, mais autrefois je leur disais qu’il leur fallait absolument rentrer. Dorénavant, j’ai changé de langage, je leur dis que Rodrigues a besoin d’eux. Et que s’ils désirent rester à l’étranger, qu’ils pourront toujours aider leur pays, d’une manière ou d’une autre.”

Ce dernier qui gère un personnel qui comprend 62 enseignants, compte quatre anciens lauréats parmi ceux-ci. Boursier de l’Etat français en 1987, Christian Leopold, enseignant, chef de département au Rodrigues College et politicien, explique qu’à l’époque l’enseignement représentait le métier “sûr” et d’avenir. Pratiquement tous ceux qui partaient faire des études à la fin des années 1980 et 90 et qui rentraient avec une spécialisation se tournaient vers l’enseignement.

Le secteur du secondaire à Rodrigues commençait à émerger. Lui, détenteur d’une licence et d’une maîtrise en biologie, se voyait exercer dans un laboratoire, précisément au Mauritius Sugarcane Industry Research Institute. Mais la réalité mauricienne, laisse-t-il entendre, en a voulu autrement. Passionné également par l’enseignement et par la politique, il a pu, dit-il, concilier les deux.

La politique, une issue de secours

La politique serait un tremplin pour les jeunes diplômés de l’île ou pas. D’aucuns observent que certains se sont lancés en politique dans l’espoir de se faire une place au soleil, faute de trouver un bon emploi. Quand le secteur public ainsi que l’enseignement sont saturés et que celui du service est aléatoire, il ne reste pas beaucoup de choix.

Christmède Meunier, boursière de la University of England d’Australie, est une jeune femme bardée de diplômes. Quand, après ses études, elle rentre à Rodrigues en 1997, l’enseignement “en manque de gradués”, dit-elle, lui ouvre grands les bras. Elle reconnaît qu’elle a eu beaucoup de chance, d’autant qu’avant de mettre le cap au pays des kangourous elle avait exercé au Rodrigues College. Elle y avait étudié aussi.

“Je suis rentrée au pays pour lui rendre ce qu’il m’a donné et pour pratiquer le métier que j’aime”, dit-elle. Responsable de département et enseignante des mathématiques, Christmède Meunier s’est aussi essayée à la politique. Si elle affirme que c’est sans regret qu’elle a fait le choix de travailler dans l’île, c’est parce qu’elle a le sentiment de contribuer àla formation des citoyens.

C’est aussi le sentiment de participer au progrès de son île qui anime Wendy Kan John Bégué, Programme Manager de la National Empowerment Foundation à Rodrigues depuis neuf ans. Lauréate (HSC) de la cuvée 1995, Wendy Kan John Bégué rentre au pays après des études en gestion des ressources humaines à Marseille. À Rodrigues, elle est vite embauchée par l’UNICEF comme coordinatrice de projets avant de faire un saut dans le secteur privé.

“Avant, il y avait un peu plus de possibilités de trouver du travail dans le secteur privé parce qu’il n’y avait pas beaucoup de jeunes qualifiés. Actuellement, c’est l’inverse”, note la jeune femme. Grâce à ses compétences et ses études, Wendy est convaincue qu’elle aide, aujourd’hui, son pays à faire reculer la pauvreté.

Si dans une certaine mesure l’entrepreneuriat peut être une alternative au chômage, le marché rodriguais, selon nos interlocuteurs, n’est pas encore prêt à accueillir de nouvelles initiatives par des diplômés. D’ailleurs, pour éviter le chômage, bon nombre d’entre eux s’inscrivent au programme Service to Mauritius où ils peuvent décrocher un stage rémunéré d’une année dans le service public, dans le secteur de l’information, la technologie et l’innovation, la technologie des statistiques et de la psychologie.

Les jeunes Rodriguais sont-ils préparés à affronter le marché restreint de l’emploi ? Pas toujours, reconnaît Nan Rock Perrine. C’est à la veille de leur départ pour des études supérieures ou en formation qu’ils sont initiés au career guidance. Et c’est là qu’ils se rendent compte que l’emploi à Rodrigues c’est un peu comme le serpent qui se mord la queue.

(Les chiffres cités, source : Statistics Mauritius)