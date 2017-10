RODRIGUES – MEMBRE COOPTÉ À L'AMB : L'absence d'un Rodriguais questionnée

Le président du comité régional de boxe de Rodrigues, Jean-Rex Henriette, sera bientôt appelé à s'expliquer sur la participation de ses boxeurs à la Regatta Cup de samedi dernier aux Seychelles, alors qu'ils n'avaient pas eu une autorisation de l'Association mauricienne de Boxe (AMB). En attendant d'être convoqué, Jean-Rex Henriette a questionné l'absence d'un membre de son comité au sein de l'AMB comme cela avait été le cas dans le passé. Pour le président de la fédération, Indiren Ramsamy, deux des quatre places destinées aux membres cooptés ont déjà été attribués à Dany Esmyot et Denise Hennequin. « Deux places sont toujours vacantes, mais faudrait-il encore qu'on trouve deux membres susceptibles et surtout disponibles à faire avancer la discipline. Car nous ne sommes pas de ceux qui allouent des places rien que pour faire plaisir », a-t-il fait remarquer.

Jean-Rex Henriette dit avoir déjà évoqué la question avec Indiren Ramsamy dans le passé et que ce dernier lui a indiqué que les places restantes seront allouées bientôt. « Nous attendons toujours et ce, même si le président m'a expliqué que Rodrigues est loin. Il m'a aussi fait comprendre que cela posait problème pour une raison pratique. Il n'empêche que, dans le passé, Rodrigues a toujours trouvé sa place au sein du comité. Je me faisais toujours un devoir d'assister à quelques réunions pendant l'année. Quant à la fédération, elle programmait des réunions, lors de nos déplacements en période de compétition à Maurice, afin de faciliter ma présence à ces réunions », a-t-il indiqué.

Pour Indiren Ramsamy, les deux postes vacantes devront être complétées prochainement, mais pas à n'importe quel prix. « Je parle non seulement de Rodrigues, mais de tous les comités régionaux dans ce cas précis de membre coopté. Pour faire avancer une fédération, nous devons pouvoir compter sur des dirigeants disponibles et prêts à donner un coup de main. Nous ne pouvons nommer tel ou tel dirigeant rien que pour faire plaisir », a-t-il déclaré. Pour ce qui est de Rodrigues, Indiren Ramsamy a indiqué : « Je tiens d'ailleurs à préciser que nous n'avons aucun problème avec le comité régional de Rodrigues. Il n'empêche que dans le passé, Jean-Rex Henriette a fait partie du comité, mais n'était pas présent à un certain nombre de réunions. Ce qui n'est pas conforme aux règlements et au Sports Act », a-t-il précisé.

Bourse de Ravane supprimée

Jean-Rex Henriette a lui estimé qu'il est très important que Rodrigues ait une voix au sein du comité et ce, afin de pouvoir se faire entendre. Ce dernier a aussi ajouté ne pas comprendre la raison pour laquelle le boxeur Jean-François Ravane ne bénéficie plus d'une bourse de haut niveau auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports depuis fin juillet dernier. Indiren Ramsamy a précisé que c'est l'AMB qui avait recommandé le nom de Jean-François Ravane au MJS et pas le comité régional de Rodrigues. « Jean-François Ravane avait été recommandé en tant que sparring partners de Cédric Olivier. Le fait qu'il ne s'entraîne plus à Maurice et qu'il est retourné à Rodrigues, le MJS a pris la décision de ne plus lui accorder une bourse. Cela en dépit du fait que nous avons fait transmettre au MJS sa fiche d'entraînement de Rodrigues », a-t-il fait ressortir.

Pour conclure Jean-Rex Henriette a indiqué qu'il aura souhaité que le président de l'AMB fasse également le déplacement à Rodrigues le mois prochain en compagnie du directeur technique national, le Cubain Roberto Ibanez Chavez. Cela afin de voir de visu les problèmes auxquels font fassent les boxeurs dans l'île. « Je pense qu'il y a eu un mauvais départ, mais dans l'intérêt de tout le monde et de la discipline surtout, le travail devra être basé sur une bonne collaboration », a-t-il fait remarquer.