RODRIGUES : Un motocycliste tué dans un accident

Un accident fatal s’est produit hier soir à Maréchal, Rodrigues, impliquant une moto et une voiture du ministère de la Santé. Grièvement blessé, le motocycliste, âgé de 36 ans, a été transporté au centre médical de La Ferme où un médecin où son décès a été constaté. Une autopsie devait être pratiquée au courant de la journée. Le chauffeur, 37 ans, a été testé négatif à l’alcootest. Néanmoins, il a été placé en détention policière et sera inculpé sous une charge provisoire d’homicide involontaire.

PORT-LOUIS : Il s’enfuit avec des canettes de bière

Un salesman de 37 ans a rapporté à la police de Fanfaron hier qu’il effectuait une livraison de bière dans un snack à la rue Farquhar à Port-Louis quand il a entendu son assistant crier. Il a aperçu un homme qui a pris la fuite avec un plateau contenant 24 canettes de bière. Le préjudice s’élève à Rs 760. Avec l’aide des volontaires et une équipe de la police du Tourisme, le suspect, âgé de 27 ans, a été arrêté avec le butin en sa possession. Il a été placé en détention et devait être traduit au tribunal de Port-Louis aujourd’hui pour son inculpation provisoire.

RICHE-TERRE : Un jeune menacé au sabre

Un jeune de 19 ans roulait sur sa moto à Cemetery Road à Riche-Terre quand deux inconnus ont lancé des cailloux sur lui. Il s’est arrêté quelques mètres plus loin pour les confronter. Mais, les malfrats ont foncé sur lui avec un sabre en leur possession. Ils ont menacé la victime avec l’arme et lui ont donné des coups. Puis, ils lui ont volé sa carte d’identité et Rs 2 000. Le jeune homme a subi des blessures légères.

VACOAS : Un motocycliste grièvement blessé dans un accident

Un motocycliste de 52 ans est admis à l’unité des soins intensifs de l’hôpital Victoria, Candos, à la suite d’un accident de la route survenu sur la jonction des rues Thompson et John Kennedy mercredi matin. Il est entré en collision avec une voiture. Il est sous observation à l’unité des soins intensifs et son état de santé est jugé inquiétant. Le test d’alcoolémie pratiqué sur le chauffeur, âgé de 75 ans, s’est avéré négatif. La police a ouvert une enquête sur cet accident.

FLACQ : Une quadragénaire se fait voler sa chaîne

Une quadragénaire a rapporté à la police qu’elle marchait en compagnie d’une amie hier à Flacq quand un inconnu a arraché sa chaîne en or pour ensuite prendre la fuite. Le préjudice s’élève à Rs 20 000.