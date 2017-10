RODRIGUES—PÊCHE AUX OURITES: Une prise de 7,4 kg pour la réouverture de la saison

Suite à la réouverture de la saison de la pêche aux ourites à Rodrigues le week-end dernier, un premier chiffre traduit la satisfaction des autorités de l’Assemblée régionale de Rodrigues, appliquant ainsi une seconde fermeture. Pour cette première sortie en mer samedi dernier, plus de 16 tonnes d’ourites ont officiellement été ramenées. La prise de la réouverture, pesant 7,4 kg, est revenue à Kersley Ernest, un habitant de Petite-Butte et spécialiste de “pik ourit” dans l’île. De son côté, le commissaire de la Pêche, Ruchjard Payendee, a exprimé le souhait de pouvoir faire adopter des règlements pour interdire l’exportation d’ourites pendant la période de fermeture en vue d’assurer un meilleur contrôle.

Le chef commissaire adjoint, Nicolson Lisette, prévoit d’établir un prix subventionné pour le jour de la réouverture en vue de permettre à un plus grand nombre de Rodriguais de participer à ce qui est devenu un rendez-vous incontournable de la mer dans l’île.

Pour cette journée de samedi, Kersley Ernest n’en revient pas sur ce qu’il a vécu en mer. Il ne s’attendait nullement à rentrer avec la plus grosse prise de la journée avec une prise de risques mesurée pour “pik sa ourit-la”. Même s’il savait qu’avec une telle prise, il avait de bonnes chances de se retrouver sur le podium à la pesée, il a préféré jouer la discrétion, et surtout l’assurance en regagnant la terre ferme. Il a laissé les autres pêchers passer avant lui à la balance et, une fois qu’il s’est assuré que ses chances ont été préservées, il s’est présenté en avant-dernier devant les garde-côtes de Rodrigues pour la pesée. Avec 7,46 kg affichés, les Rs 5 000 représentant le premier prix lui étaient destinées.

Kersley Ernest, qui est un habitué de la mer, raconte que ce ne fut nullement un pari facile pour ramener cette ourite à terre. Il a dû faire preuve de son expérience pour dompter en mer la pieuvre qui montrait une résistance incroyable. Finalement, sa maîtrise de soi avait pris le dessus. « Mo finn lapes sa ourit-la dan enn landrwa ki apel Grand Mouillage », indique-t-il en soutenant qu’il connaît les coins et recoins de cette partie de la mer au large de Rodrigues. « Mo abitie lapes laba tou letan. Depi mo ena 14 zan, mo lapes dan sa baz-la. Mo pik ourite, mo lapes kazie ek lalign. Sa gro ourit-la pa ti fasil pou maitrize sa. Ou bizin ena leksperyans, sinon kapav mor sa. Li ena lafors ek li fann so delo nwar ek osi li fer so lapat ranpe rod bann trou. Mwa mo konn teknik-la ek mo finn resi kontrol li san panike ek avek san frwa », poursuit-il.

Stevan Meuneir a remporté la deuxième place avec une prise de 6,68 kg et Régis Spéville la troisième avec 6,31 kg. Pour les besoins du spectacle, les neuf prises les plus conséquentes ont été exposées sur le bord de mer et ont alimenté la conversation de tous ceux qui se sont fait un devoir de se rendre dans des endroits indiqués pour la réouverture, en l’occurrence Graviers, Pointe-Coton, Saint-François, Port-Sud-Est, Tamarin, Rivière-Coco, Rivière-Banane, Baladirou et Baie-du-Nord. Après la fermeture de la saison pendant deux mois, quelque 2 000 piqueurs d’ourites ont repris le chemin de la mer. La moyenne des prises variait entre deux et six kilos.

Intervenant lors de la cérémonie protocolaire pour cette septième réouverture, samedi dernier, à Petite-Butte, le commissaire Payendee a annoncé la prochaine promulgation de règlements visant à interdire l’exportation de pieuvres en période morte. De ce fait, les autorités de Rodrigues devront se donner davantage de moyens pour faire respecter les deux Closed Seasons dans l’île. Il s’est félicité des répercussions de la fermeture de la pêche aux ourites car les 16 tonnes ramenées pour le premier jour constituent une hausse de plus de 300 % par rapport à la fermeture hivernale de 2016.

Par ailleurs, le Chef commissaire adjoint à l’Assemblée régionale de Rodrigues plaide en faveur de l’introduction d’une subvention sur le prix des ourites le jour des prochaines réouvertures en vue de permettre à un maximum d’habitants d’avoir accès à ce fruit de mer à l’image de Tante Catherine, qui a tenu à être de la partie comme de nombreux autres Rodriguais et visiteurs de l’île. « Depi 2 mwa, mo pa manz ourit. Mo finn anvi manz ourit zordi ek mo finn vini boner pou mo kapav aste enn gro ourit. Roulman-la mari bon ek bann priz-la super », laisse-t-elle échapper après avoir assouvi son désir de rentrer chez elle et se faire préparer un menu exquis et à la rodriguaise…

MAURICE: Réouverture de la pêche à l’ourite ce dimanche

Après deux mois de fermeture, la pêche à l’ourite reprendra le 16 octobre. Cette deuxième campagne officielle a été positive, selon les différents partenaires présents sur le terrain pour la sensibilisation. Toujours est-il que les gardes-pêche ont enregistré 11 cas de pêche frauduleuse. La cérémonie officielle de réouverture se tiendra à Grande-Rivière-Sud-Est.

La pêche à l’ourite est interdite du 15 août au 15 octobre, dates correspondant à la période de reproduction des poulpes. Maurice a emboîté le pas à Rodrigues pour cette fermeture depuis l’année dernière afin de permettre aux ourites de grandir et d’assurer ainsi une pêche durable.

Pour la bonne marche de cette campagne, le ministère de la Pêche s’est associé à plusieurs partenaires, dont le GEF Small Grand Programme de l’UNDP, la Commission de l’océan Indien et plusieurs ONG. Celles-ci ont été sur le terrain à la fois pour sensibiliser les pêcheurs sur la nécessité de respecter cette fermeture et pour décourager les consommateurs à acheter des ourites à cette période. Une campagne a également été menée auprès des hôtels afin que cette consigne soit respectée.

Toujours est-il que les Fisheries Protection Services ont enregistré 11 cas d’infraction pendant la fermeture. Toutefois, seuls quatre seront traduits en cour car les autres ont pu s’échapper. L’année dernière, 50 cas avaient été enregistrés. La loi prévoit une amende allant jusqu’à Rs 50 000. La fermeture est appliquée pour l’ensemble de la République, soit également à Agaléga. Rodrigues, comme on le sait, avait déjà pris les devants en implémentant cette mesure. Le ministre de tutelle, Prem Koonjoo, avait expliqué l’année dernière que les prises d’ourites sont passées de 200 tonnes en 1990 à 30 tonnes actuellement.

La première fermeture officielle l’année dernière avait donné des résultats satisfaisants. Les deux premières semaines suivant la réouverture, deux tonnes d’ourites avaient été pêchées, dont 635 kg pour la première journée. La plus grosse prise à la réouverture était de 5,8 kg et pêchée à Bambous-Virieux. Le pêcheur concerné a obtenu un chèque de Rs 10 000 pour cela.

Cette année encore, le ministère propose une récompense pour les trois plus grosses prises. Les prix sont Rs 10 000 (premier prix), Rs 5 000 (deuxième prix) et Rs 3 000 (troisième prix).