RODRIGUES — ROCHE BON DIEU : Le stade opérationnel début 2018

Les travaux pour la construction de cette nouvelle infrastructure s'étaleront sur six mois selon les autorités rodriguaises

Hommage à l'ancien commissaire des Sports, feu Ismaël Valimamode, lors de la pose de la première pierre de ce projet au coût de Rs 38 M

L'Assemblée régionale de Rodrigues dotera le village de Roche Bon Dieu, et ce à travers la Commission de la Jeunesse et des Sports, d'un stade de football flambant neuf d'ici le début de l'année prochaine. La pose de la première pierre a eu lieu le 7 septembre en présence du Chef commissaire, Serge Clair, du ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, et de la Commissaire de la Jeunesse et des Sports, Rose de Lima Edouard. D'autres personnalités de l'île, aussi bien que les sportifs et villageois étaient également présents à la cérémonie. Les travaux de construction dureront six mois et coûteront Rs 38 M. La maquette du stade a aussi été dévoilée au public à l'occasion.

Le fait marquant de la pose de première pierre demeure sans conteste la date du 7 septembre, symbolique pour le sport rodriguais dans la mesure où cela faisait exactement une année que Rodrigues perdait un de ses fidèles lieutenants, nommément feu Ismaël Valimamode, ancien Commissaire de la Jeunesse et des Sports. Ceux présents ont d'ailleurs rendu un vibrant hommage à cet ancien sportif et homme visionnaire, et également initiateur de ce projet de stade à Roche Bon Dieu. Une minute de silence a été observée en son honneur avant que ne débute la cérémonie officielle, à laquelle assistait son épouse.

Le Chef Commissaire Serge Clair n'a pas manqué de faire les éloges de son ancien ami, tout en précisant que cette cérémonie de la pose de la première était un beau témoignage de reconnaissance que les autorités locales ont voulu lui porter. « Ce stade sera au service de tous les villageois de Roche Bon Dieu et des villages avoisinants. Je lance un appel à la communauté de prendre bien soin de cette infrastructure. Je vous demanderai aussi de bien conserver ce stade dans de bonnes conditions aussitôt sa construction terminée et aussi de l'embellir », a-t-il demandé.

Un « palier franchi »

Lors du lancement des travaux, Rose de Lima Edouard a indiqué que Rodrigues a voulu franchir un palier vers la professionnalisation du sport avec la construction de ce stade. « Aller de l'avant avec ce projet est un symbole de l'engagement de notre gouvernement envers la population. Nous avons promis la construction de ce stade dans notre discours budget et nous sommes aujourd'hui devant vous pour annoncer avec fierté le début des travaux », a-t-elle déclaré. La Commissaire de la Jeunesse et des Sports a ajouté que la construction coûtera Rs 38 M à l'Assemblée régionale et aussi que les travaux prendront six mois avant d'être achevés. Le contrat a été alloué à la firme RB Construction Ltd et, selon la maquette, des gradins, des vestiaires et d'autres aménités complèteront le projet. Il convient de souligner que trois familles ont dû être relogées dans le cadre de cette construction.

Rose de Lima Edouard a expliqué que d'autres projets de développements sont à prévoir, notamment un « grant system » destiné au football. « Le stade Camp du Roi connaît aussi actuellement des travaux d'amélioration. Avec l'avènement des prochains Jeux des îles de l'océan Indien qu'organisera Maurice en 2019, nous allons améliorer nos infrastructures, afin d'être en mesure de pouvoir accueillir quelques compétitions à Rodrigues. Notre but est de viser l'excellence », a-t-elle fait ressortir.

Ce projet de construction à Roche Bon Dieu a été très bien accueilli par les villageois et les régions avoisinantes. « Nous sommes tous très contents que le village sera bientôt doté d'un stade moderne. Ce projet est un soulagement pour les sportifs, car ils pourront désormais s'entraîner dans de meilleures conditions. Les villageois seront aussi en mesure de pratiquer du sport, afin de se maintenir en bonne santé », s'est réjouie Marie Thérèse Samoisy, présidente du village de Roche Bon Dieu.

Cette dernière a également rendu hommage à feu Ismaël Valimamode, qui avait annoncé ce projet lors des inter villages de la zone Est. Idem pour Aldo Castel, dirigeant sportif, soulagé aussi que le village disposera d'un stade digne de ce nom. Soulignons que des équipements ont été remis aux dirigeants sportifs de la région, à l'instar de Jean Marc Samoisy, Jean Ward Larose et Aldo Castel, aussi bien qu'à la présidente du village de Roche Bon Dieu.