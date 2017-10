RODRIGUES : SAJ Chief Guest des 15 ans de l'autonomie

Le Mentor Minister, sir Anerood Jugnauth, sera le Chief Guest pour les célébrations officielles marquant les 15 ans d'autonomie de Rodrigues. Il se rendra dans l'île demain en vue de participer aux manifestations officielles de jeudi après-midi, qui se dérouleront au stade de Grande-Montagne. Il s'adressera aux Rodriguais pour dresser un état des lieux de l'autonomie accordée à Rodrigues d'octobre 2002 à ce jour, aussi bien que des avenues de coopération et de collaboration au sein de la République.

La cérémonie protocolaire, prévue par l'Assemblée régionale de Rodrigues, comprendra toute une série de manifestations populaires et culturelles à Grande-Montagne, dont la levée du drapeau. En cette occasion, le bureau du chef commissaire a lancé un appel aux opérateurs du privé en vue d'accorder une demi-journée de congé à leurs employés pour que ces derniers puissent prendre part à la cérémonie.

D'autre part, sir Anerood Jugnauth procédera vendredi à l'inauguration du Citizen Support Portal à Rodrigues et aura des séances de travail avec les commissaires du conseil exécutif de l'Assemblée régionale de Rodrigues aussi bien qu'avec les chefs de départements. Toujours au cours de son séjour à Rodrigues, pour célébrer la Journée de l'Autonomie, le Mentor Minister et ministre de Rodrigues posera la première pierre d'un nouveau collège d'État à Songe et visitera une Housing Unit dans le cadre du programme de logements sociaux.