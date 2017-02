Rodrigues – Serge Clair : « Je souhaite que l’électorat ait voté pour la continuité »



Le chef commissaire sortant et leader de l’Organisation du Peuple de Rodrigues (OPR), Serge Clair, qui a voté en compagnie de son épouse Danielle en début d’après-midi au centre de vote l’école primaire Antoinette Prudence (Lataniers), a exprimé le souhait que l’électorat ait pu opter pour la continuité. C’est ce qu’il a laissé entendre à sa sortie du bureau de vote.

« De par les informations qui me sont parvenues, le vote se déroule dans le calme à travers l’île. Nou nou pena million mais noue nan vizion. Adverser pe dir ki li ena million. Mo souhaité ki elektorat pu swazir pou la koninuité »,a déclaré Serge Clair, qui est également revenu sur le bilan du gouvernement régional dirigé par l’OPR au cours de ces cinq dernières années.

Pour sa part, un peu plus tôt, le leader du Mouvement Rodriguais, Nicolas Von Mally, s’est félicité du taux de participation à ces élections régionales. Le taux a relégué au second plan le risque d’abstention.

A une demi-heure de la fermeture des bureaux de vote dans les six régions à Rodrigues, les indications sont que le taux de participation devrait être dans la fourchette de 80 à 82% alors que pour le scrutin de 2012, le taux était de 81,18%, à la clôture. Toutefois, à 14 heures 30, le nombre de votants était de 22 169 contre 22 549 pour les dernières élections régionales.

La participation à 14 heures 30 était la suivante

La-Ferme (No 1) : 75,38%

Maréchal (No 2) : 76,28%

Saint-Gabriel (No 3) : 80,24%

Baie-aux-Huîtres (No 4): 75,17%

Port-Mathurin (No 5): 76,95%

Grande-Montagne (No 6) : 77,17%

Commentant le déroulement du scrutin , le commissaire électoral, Irfan Rahman a soutenu : « il fait saluer le comportement exemplaire de l’électorat à Rodrigues. Ils ont fait preuve d’ordre et de discipline ».