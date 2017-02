À RODRIGUES : Le système électoral, deux leçons à retenir 

Les urnes ont livré leurs secrets hier à Rodrigues et encore une fois, on observe la disproportion de l’élément First Past the Post (FPTP) dans un système électoral. Avec environ 57% des votes “Local Region”, l’OPR rafle 83% ou 10 des 12 sièges FPTP dans les 6 régions de l’île. Le MR est en déficit dans ce “Zero Sum Game” en ne remportant que 2 sièges FPTP en dépit d’avoir engrangé environ 42% des votes. Il a fallu de peu que l’OPR fasse table rase quant aux 12 sièges FPTP.

C’est pour contrecarrer l’iniquité d’un système purement FPTP que la Rodrigues Regional Assembly Act accorde un minimum de 5 sièges “Proportional Representation” afin que les partis soient attribués un nombre de sièges qui s’aligne plus ou moins sur leur pourcentage de votes “Island Region” ou “Party List” tant qu’il est au-dessus de 10%.

L’OPR ayant aussi obtenu 57% de votes “Island Region” mérite donc ce même pourcentage du total des 17 (=12 + 5) sièges, qui fait plus ou moins 10. C’est précisément le nombre de sièges FPTP qu’elle a remporté. Avec ses 43% de votes “Island Region”, le MR mérite environ 7 sièges. Donc les 5 sièges “Proportional Representation” lui sont alloués. Le score final (OPR 10, MR 7) s’aligne presque sur leur pourcentage des votes. C’est « fair ».

Mais là où le bât blesse, c’est l’iniquité entre les élus MR. Le fait que la proposition pour la « double candidature » ne fut pas retenue en décembre 2016 lors des discussions sur l’amendement de la Rodrigues Regional Assembly Act doit laisser un goût amer aux candidats MR dans les 6 régions qui ont fait de leur mieux. Par contre, les cinq premiers inscrits stratégiquement sur la “Party List” du MR, à commencer par le “leader” du parti, entrent dans l’Assemblée sans la moindre sueur. Bef travay, souval manze ? La première leçon issue des résultats d’hier consiste à permettre la « double candidature » pour plus d’équité.

L’amendement fait à la Rodrigues Regional Assembly Act en décembre 2016 comporte deux volets. Le premier, qui réduit le nombre de sièges Proportional Representation de 6 à 5, est positif car le nombre impair de sièges (17) produit un résultat décisif. Mais le second volet qui garantit à un parti ayant remporté un minimum de 7 sièges FPTP un avantage d’au moins 3 sièges après l’attribution d’un minimum de 5 sièges Proportional Representation est un « powder keg in the making ».

Je m’explique en me servant des chiffres publiés hier. Supposons que le MR avait remporté 7 sièges FPTP à La Ferme, Maréchal, Baie-aux-Huîtres et Port-Mathurin. Avec un total de 20 239 votes, contre 23 784 (ou 46% vs. 54%), le MR aurait été majoritaire, et ce, à l’encontre du « vœu de l’électorat », n’est-ce pas ?

Nous pouvons facilement remédier aux failles du système électoral à Rodrigues. En premier, on doit permettre la « double candidature ». Deuxièmement, la clause 2(a) (iii) – qui a la possibilité de « fer minorite vinn mazorite » – doit être enlevée. Le “fair play”, se fondant par exemple sur le pourcentage de votes, doit primer dans la politique et dans la vie en général.